A Udine torna in scena 'Indefinito'

La decima edizione di Off Label, rassegna per una nuova danza ideata dalla Compagnia Arearea, con l’organizzazione dell'Ente regionale teatrale del Fvg, festeggia all’interno della sua programmazione un ulteriore anniversario decennale. Lo Studio (via Fabio di Maniago 15) ospiterà, infatti, il riallestimento scenico di Indefinito, prima opera nata in collaborazione nel 2009 tra Arearea (Roberto Cocconi e Luca Zampar), Maria Elisabetta Novello e Martina Bertoni.

Indefinito-Atto II si nutre di uno spazio temporale di dieci anni in cui la collaborazione tra Arearea e Maria Elisabetta Novello ha visto realizzarsi altre due Azioni, Sursum Corda e Ciò che resta del fuoco, azioni che hanno determinato il progredire di Indefinito stesso.

Il comune denominatore dei lavori realizzati in questi anni si trova sicuramente nella inevitabile messa in atto di un’azione volta a rivelare ogni volta l’indicibile. In Sursum Corda cercata nel ritmo pulsante del cuore che scandisce senza interruzioni il ritmo della vita, in Ciò che resta del fuoco con una riflessione sul tema del fuoco, che tutto brucia e trasforma e in Indefinito attraverso la decostruzione di una identità labile e effimera.

Indefinito-Atto II vedrà ancora una volta la danza contemporanea e l’arte entrare in relazione tra loro questa volta insieme ai suoni di Walter Sguazzin. L’installazione a terra fatta di cenere, traccia e testimonianza di un mondo, di un corpo e di un tempo instabile in continua mutazione verrà stravolta e trasformata dal passaggio di Roberto Cocconi e Luca Zampar che danzeranno insieme alle sonorità create durante la performance da Walter Sguazzin.