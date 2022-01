A Udine, un imperdibile Galà con Greta Garbo

Forse nessuno lo sa ma qui in regione fu di scena anche la mitica Greta Garbo e Natale di Armonie vuole dedicarle una serata martedì 11 gennaio alle ore 20.30 con “Un Galà con Greta Garbo, Lettera d’Amore Anni ’20 in Dodici Scene Swing”. Una produzione, che andrà in scena nello Spazio Venezia di via G. Stuparich a Udine, firmata Lumen Harmonicum e 1000 Streets’ Orchestra. Verrà presentata in forma teatrale e musicale la ricostruzione di un curioso quanto improvvisato momento di cronaca, glamour & swing Anni ’20, che vede protagonista l’attrice svedese (poi naturalizzata statunitense) Greta Lovisa Gustafsson.



La scoperta è il frutto di un intenso lavoro del Lumen Harmonicum, gruppo di ricerca musicale molto attivo nel recupero e valorizzazione delle testimonianze musicali della nostra regione. Tutto si svolse presso prestigiosi Hotel alla fine degli Anni ’20. Greta Garbo era in tournée in giro per l’Europa. Presto fece tappa anche sull’Adriatico. Sembra che avesse manifestato il desiderio di venire da queste parti pochi giorni prima. Un fortunato reporter era riuscito a strapparle un’intervista intrufolandosi all’Hotel Danieli di Venezia. Quando prese il treno la notizia dilagò immediatamente e i fan assaltarono le stazioni per accoglierla. Con un poderoso servizio d’ordine la polizia riuscì a stento a contenere la folla e poi a scortare la stella di Hollywood fino agli hotel, lussuose dimore dove era intenzionata a passare qualche giorno di relax. Le autorità locali, scosse dalla calorosa quanto inaspettata accoglienza, s’adoperarono per convincere la Divina a scrivere una Lettera d’Amore ai suoi fan. Infatti, temendo di non essere in grado di trattenere la curiosità morbosa dei tanti che già facevano pressione per partecipare ai ricevimenti organizzati in suo onore (dei veglioni “all’americana”), ritennero opportuno risolvere la questione facendo pubblicare a piena pagina sulla stampa locale una potente quanto mitica Lettera d’Amore confezionata dalla “Divina” Greta Garbo.



La rassegna Natale di Armonie è realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank.L’ingresso alla serata è libero, ma è consigliata la prenotazione sul sito, ricordando che le modalità d’accesso seguono le normative vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com.