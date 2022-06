A Udine un tuffo... negli Anni '80

Non è (solo) una questione anagrafica, puoi essere della generazione X, Y, Z o delle lettere a venire: gli Anni '80 sono e saranno sempre un decennio influente per la musica, la moda, la cultura e naturalmente il cinema.

Nella stagione che vede il seguito di Top Gun incassare 10 milioni di euro, concludersi la serie più “Anni '80” di sempre, Stranger Things, tornare in un commovente seguito i Ghostbusters, era quantomeno necessario creare un piccolo ciclo con alcuni film iconici di quel decennio, titoli di grande cinema popolare che vedi e rivedi ma che forse non hai mai avuto il piacere di farlo sul grande schermo. Ecco quindi Back to the 80s!

“Apre le danze” sabato 2 luglio alle 21.30 al Giardino Loris Fortuna il cult di Adrian Lyne Flashdance, summa estetica degli anni 80. La saldatrice Jennifer Beals incarna il sogno americano nel suo voler diventare ballerina e il film, fatto praticamente da una galleria di sequenze iconiche, è stato anche il precursore di molte mode tra cui quella, allora inedita, di lanciare un singolo musicale tramite un film e viceversa.

Le atmosfere si fanno decisamente più cupe domenica 10 luglio (sempre al cinema all’aperto) con uno dei capolavori (omaggiato da Tarantino in The Hateful Eight) di John Carpenter: La cosa. Isolati in una base artica, un gruppo di scienziati deve fronteggiare un alieno che prende le sembianze di chi uccide. Abbecedario di claustrofobia, paranoia e tensione (anche grazie alle musiche di Morricone), il film contribuì a smussare l’edonismo americano mettendo il nemico non più all’esterno ma in mezzo a noi.

Può un cinecomic essere un film d’autore? La risposta per primo la da Tim Burton nel 1989 col suo Batman che sarà, questa volta al Visionario, il 14 e il 15 luglio. Nato sotto una cattiva stella produttiva e come una scommessa persa, l’adattamento del personaggio di Bob Kane di Burton non si rivelò soltanto un grande blockbuster ma una completa e oscura opera di pop art!

Sabato 16 luglio la rassegna si chiude con un cult che non ha bisogno di presentazioni: The Blues Brothers! Proprio sul nascere degli anni 80, Landis ci regala il suo capolavoro creando un cortocircuito che con stile retrò (blues, RayBan Wayfarer) anticipò molti temi degli anni a venire come il trionfo della parodia, l’ascesa dei comici della TV, la nostalgia per gli anni 60.

Più ci allontaniamo, più gli anni ’80 si avvicinano. Anzi: sono già qui. Non perdetevi l’occasione di rivedere, o finalmente vedere, sul grande schermo i cult che hanno segnato un’epoca!

Ricordiamo che tutti i film al cinema all’aperto avranno inizio alle 21.30. In caso di maltempo, si terranno alle 21.45 al Visionario. Infoline: 0432.227798. Prevendite online: www.visionario.movie.