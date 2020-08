A Valvasone quattro giorni di musica antica

La 47^Stagione di musica antica, dopo il rinvio di maggio, propone quattro appuntamenti: il 27 settembre alle ore 17 ed il 4-11 e 18 ottobre alle ore 16.-

Il prezioso organo antico sarà abbinato a voci ed altri strumenti ma anche alla proiezione di immagini pittoriche che saranno commentate da un importante storico dell'arte; al momento sono state fissati i programmi delle prime tre date mentre l'ultima è in fase di definizione, a causa delle ben note problematiche legate all'emergenza Covid19 e le difficoltà di movimento fra gli Stati abbiamo infatti dovuto cambiare il programma già fissato.



Questo il programma:

Domenica 27 settembre 2020 ore 17 Un’età d’oro: van Eyck e la musica fiamminga

La Fonte Musica

voci e strumenti

Giovanni Carlo Federico Villa

storico dell’arte, università di Bergamo,

proiezione e commento di dipinti fiamminghi

Domenica 4 ottobre 2020 ore 16

Jonathan Pia

tromba naturale

Luca Scandali

organo

Domenica 11 ottobre 2020 ore 16: Dalle antiche intavolature dell’Europa centrale

Krzysztof Urbaniak

organo

Domenica 18 ottobre 2020 ore 16

in corso di definizione (probabilmente Roberto Loreggian - organo)

Alla luce delle predisposizioni attuali i posti disponibili in Duomo sono solo 90:

la prenotazione dei biglietti si rende quindi necessaria, anche per non creare file ed attese, quanto prima vi comunicheremo la data a partire dal quale sarà possibile l'assegnazione dei posti che saranno numerati.