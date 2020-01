A Villa di Toppo-Florio a Buttrio è di scena il gospel

Il calendario natalizio del Comune di Buttrio continua il 4 gennaio,dalle 19.30 alle 20.30, con “Incontro con l’artista”: in Villa di Toppo-Florio Alberto Zorzini illustrerà ai visitatori della personale "Speriamo che sia femmina",100 opere in mostra fino al 25 gennaio (giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 20.30, sabato e domenica dalle 14.30 alle 20.30). Pitture, disegni e poesie tutte incentrate sulla donna: “Il termine femmina - spiega l’autore -, dal latino femina, ha la stessa radice di fecundus, portatrice quindi di vita e amore assoluto. Speriamo che sia femmina è l’augurio di un mondo generativo, creativo di bellezza di cui solo la donna può incarnarne il modello”.



Il 5 gennaio,in Villa di Toppo Florio, alle ore 20.30, concerto di Habaka Kay Foster Jackson, grande interprete della tradizione gospel e spiritual afroamericana. Il programma natalizio si chiude il 6 gennaio nell’area ex Bravi, alle 17.30, con la tradizionale accensione del Pignarûl, a cura dell’Ail Sagre dai Ucei e de Viscje.