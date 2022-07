A Villa Manin arriva Notre Dame de Paris

È arrivato luglio e la rassegna “Villa Manin Estate” entra nel vivo con un mese fitto di appuntamenti: questa settimana tornano i grandi eventi nella Piazza Tonda di Villa Manin che ospiterà l’opera moderna più famosa al mondo Notre Dame de Paris, in scena venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 col cast originale che debuttò vent’anni fa. Tutte e tre le repliche inizieranno alle 21 e gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili online su Ticketone.it, in tutti i punti vendita autorizzati e lo saranno anche in cassa nei giorni dello show.

Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, Notre Dame de Paris ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di emozionare, raccontando il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati. L’eternità dell’amore risuona potente nelle musiche, nei passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti, colmando gli occhi dello spettatore di meraviglia per uno show che si fa amare ogni volta di più.

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, ritorna straordinariamente sul palco col cast originale del 2002. Lola Ponce ritornerà in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno, nel ruolo del gobbo Quasimodo, Vittorio Matteucci, che interpreta il prete Frollo, Leonardo Di Minno, che interpreta Clopin, Matteo Setti nel ruolo di Gringoire, Graziano Galatone fa Febo, e Tania Tuccinardi nei panni di Fiordaliso.

Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.

Nel Parco della Villa invece proseguono gli eventi dedicati ai bambini. Venerdì 8 luglio alle 18 ci sarà lo spettacolo “Diavoli e fiori”, commedia con burattini che narra la vicenda che coinvolge un anziano signore che tenta di corteggiare una giovane, che naturalmente si chiama Colombina e che, senza volerlo, libera un Diavolo, che agguanta il suo amato Arlecchino e se lo porta giù, all’inferno. Alla fine, comunque, è l'amore a vincere. L’ingresso è gratuito.

Sabato 9 luglio alle ore 10 invece tornano gli enigmi da risolvere nel laboratorio “Il mistero della villa – caccia al tesoro” che porterà dei giovani visitatori (dai 6 ai 10 anni) alla scoperta della storia, dell’architettura e dell’arte di Villa Manin. Per maggiori info bisogna contattare il bookshop chiamando il numero 0432.821258 o scrivendo a bookshop@villamanin.it.

Il programma completo di Villa Manin Estate 2022 e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it. Vi ricordiamo che sono in vendita (online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati) i biglietti per i concerti di Dargen D’Amico (con Nikki di Radio Deejay in apertura) il 17 luglio, Micah P. Hinson e The Leading Guy il 23 luglio, Giorgio Poi il 30 luglio e l'alba con Ditonellapiaga l'11 agosto.