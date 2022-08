A Villa Manin Estate un weekend dedicato ai più piccoli

Nuovo fine settimana di eventi a Villa Manin Estate: venerdì e sabato il parco si animerà con spettacoli e laboratori dedicati ai più piccoli. In programma l’ultimo appuntamento con il cartellone del “Teatro di Figura”.

Venerdì 5 agosto alle 18 andrà in scena lo spettacolo per marionette “L’omino dei sogni” della Compagnia Cerchio Tondo, con musica dal vivo, adatto ai bambini ma interessante anche per i più grandi grazie alla ricchezza di significati allegorici. Il tema presentato è il rapporto paure-sogni, di come le prime causino sogni spaventosi ma grazie a questi incubi vengano poi elaborate e superate. L’ingresso è gratuito.

Sabato 6 agosto alle 10 terzo appuntamento con il laboratorio didattico “Il mistero della Villa”: uno strano oggetto, un’antica lettera, un mistero da risolvere. Attraverso enigmi e lenti d’ingrandimento, rielaborazioni artistiche e sorprese, i piccoli detective andranno alla scoperta della storia, dell’architettura e dell’arte di Villa Manin. I posti sono limitati, per info e prenotazioni bisogna contattare il bookshop di Villa Manin al numero 0432.821258 o alla mail bookshop@villamanin.it.

Il programma completo di Villa Manin Estate 2022 e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it. Sono in vendita (online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati) i biglietti per l’imperdibile concerto all’alba il più suggestivo tra tutti i concerti, in programma l'11 agosto alle 5:30 del mattino. A risvegliare il pubblico l’energia di Ditonellapiaga, fresca vincitrice del Premio Tenco, categoria “Miglior Opera Prima”.