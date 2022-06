A Villa Manin scattano i Concerti nel parco

Dopo la splendida serata con Marco Mengoni, Villa Manin Estate è pronta per il debutto dei Concerti nel Parco e dei laboratori didattici per i bambini, in programma sabato 18 e domenica 19 giugno.

Saranno quasi 30, da qui a inizio agosto, gli appuntamenti tra concerti e attività per bambini, pensati per animare la dimora dogale e il suo parco e proporre opportunità d’incontro e svago attraverso la cultura. La rassegna ideata dall’Erpac Fvg ha l’obiettivo di far scoprire e riscoprire il patrimonio storico-architettonico della residenza doganale, oltre che di quello naturalistico del suo parco.

Il primo protagonista dei “Concerti nel Parco” sarà il cantautore Giovanni Truppi, una delle personalità più originali ed eclettiche della musica italiana, nonché autentica rivelazione all’ultimo festival di Sanremo, presentato da Amadeus come “l’erede di quella meravigliosa scuola di cantautori che ci appartiene” ed esaltato anche all’estero dal quotidiano Le Monde con queste parole: ”Sono rari i musicisti capaci di passare dall’infinitamente intimo all’immensamente cosmico: (…) Truppi è uno di questi”.

Il suo concerto, in programma alle 18.30 di sabato 18 giugno, è un’occasione preziosa per poter ascoltare la sua musica passata, presente e futura, e apprezzarne la magia nel modo migliore: dal vivo. La sua abilità come musicista, che sia al pianoforte o alla chitarra, e il suo magnetismo come performer si affiancano e completano infatti da sempre la sua rara capacità di scrittura e composizione, riconosciute e apprezzate anche oltre i confini nazionali.

I biglietti per i Concerti nel Parco sono acquistabili, al costo simbolico di 5 euro + dp, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

La novità assoluta di questa edizione di Villa Manin Estate sono i laboratori didattici volti a valorizzare una conoscenza attiva della Villa: “Il mistero della villa – caccia al tesoro” alle 10.30 di sabato porterà dei giovani visitatori (dai 6 ai 10 anni) alla scoperta della storia, dell’architettura e dell’arte di Villa Manin attraverso enigmi e lenti d’ingrandimento, rielaborazioni artistiche e sorprese.

Domenica 19 giugno, sempre alle 10.30, è invece previsto il laboratorio “Animali fantastici e fate nel leggendario parco del Doge”, che proporrà un’esperienza immersiva per conoscere flora, fauna, statue e chimere nel giardino del Doge.

Per maggiori info bisogna contattare il bookshop chiamando il numero 0432.821258 o scrivendo a bookshop@villamanin.it.

QUI TUTTO IL CALENDARIO