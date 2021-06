A Villalta di Fagagna arriva il Bestiario Immaginato

“Uomini siate, non pecore matte” scriveva Dante nel Canto V del Paradiso. Da questo suo verso trae spunto l’8^ edizione di Bestiario Immaginato, un percorso di mediazione artistica con laboratori, spettacoli che dal 2014 coinvolge le comunità locali e circa cinquecento bambini e altrettante persone adulte del Friuli Venezia Giulia attivando collaborazioni in Italia e all’estero. Il progetto è ideato e proposto da Damatrà onlus, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e si avvale della direzione creativa di Andrea Ciommiento e la collaborazione di giovani professionisti delle arti multimediali e relazionali come David Benvenuto, Benedetta Giacomello, Alice Durigatto, Leonardo Amati, Tommaso Simonetta, Virginia Di Lazzaro, in collaborazione con Invasioni Creative (Torino/Udine), L’Art Source (Parigi) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Sette inoltre le amministrazioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia coinvolte nel progetto: Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Remanzacco, San Vito di Fagagna e Tavagnacco.



In attesa di entrare nel vivo dell’edizione 2021 che si intitolerà “prendono il via in questo fine settimana,, una serie di laboratori e incontri di avvicinamento a quella che il Bestiario viene definita dagli organizzatori come una “esperienza artistica relazionale” e non “solo” una ricca fucina artistica.A fare da passaggio del testimone tra l’edizione precedente e quella attuale un appuntamento, quello di, che vedrà la presentazione del catalogo “”, un diario interattivo della 7^ edizione di Bestiario Immaginato, suddiviso in tre aree tematiche: una raccolta fotografica delle esperienze relazionali dell’edizione 2020, le storie multimediali visibili e ascoltabili attraverso link e una sezione di giochi e servizi ad uso pratico per genitori e insegnanti. (Partecipazione alla presentazione libera su prenotazione indicando nome, cognome, cellulare tramite info@damatra.com).Si apre dunque venerdì 25 giugno, a partire dalle 15, la prima fase della nuova edizione di Bestiario Immaginato, con il laboratorio di arte relazionale e creazione collettiva “” che proseguirà con lo stesso orariomentre si svolgerà con orario prolungato, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 16, nella giornata di. Questo laboratorio esperienziale, rivolto quest’anno ai ragazzi dai 12 ai 19 anni, sarà un’occasione per i partecipanti per prepararsi la strada a diventare una sorta di novelli Virgilio, Dante o Beatrice: delle guide narrative a caccia di storie attraverso immagini, video e voci per rinarrare la Divina Commedia (in fondo anch’essa un racconto per immagini) alla riscoperta di quei temi che rendono Dante attuale ancora oggi, come la Comunità, l’Amore, il Perdersi e il Ritrovarsi.A fare da supporto a questa esperienza immersiva e creativa sarà l’attività ludica attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici e multimediali, fondamentale per innescare il processo creativo, insieme a una buona dose di interazione sociale. Un espediente per capire le strategie narrative che un pre-adolescente e adolescente mette in moto per spiegare a se stesso la Commedia Dantesca. Non mancherà anche l’apporto lo strumento tecnologico: smartphone e cuffiette veicoleranno infatti attraverso WhatsApp le “missioni” da compiere. L’evento è rivolto a famiglie e bambini dai 12 agli 19 anni; l’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria. Per partecipare inviare il nome, cognome, l’età, l’indirizzo e un breve video di presentazione in cui raccontare una cosa in cui si è molto abili a info@damatra.com. Ulteriori informazioni su. Diverse realtà - Invasioni Creative (Udine/Torino), Damatrà onlus (Fagagna) e Centro Culturale Amici della Musica (Villalta di Fagagna), in collaborazione con Orchestra Senzaspine (Bologna) e l'Albero (Matera) si incontreranno in questo borgo suggestivo, uno fra i più belli d’Italia, per creare un nuovo luogo di scambio e di interazione sociale dove imparare a “costruire insieme”. Un'occasione laboratoriale per promuovere i linguaggi creativi tramite le arti multimediali, relazionali e musicali con proposte per persone di tutte le età e provenienze.Due i momenti collettivi proposti alin via Orgnani 14, nella giornata di. Dalle 10 alle 12 “Community Opera Family”, un laboratorio di creazione musicale per famiglie, in cui sperimentare attraverso il gioco la musica e la narrazione, la voce e il corpo, le infinite possibilità dell’opera lirica e “Coro degli Stonati”, un laboratorio di “community opera”, dalle 17 alle 19, in cui poter giocare “al più stonato” in un divertente tentativo di inscenare La Traviata di Verdi. Modalità di prenotazione: segreteria@amicimusica.it.