A Visavì Gorizia Dance Festival il Progetto speciale dal Ministero della Cultura

Un importante risultato ha premiato in questi giorni Artisti Associati, l’impresa culturale goriziana guidata da Walter Mramor. Il festival transfrontaliero di danza contemporanea, ideato per Gorizia e Nova Gorica nel 2020, è stato considerato rilevante dal punto di vista della qualità artistica e, a giudizio unanime, la Commissione Consultiva per la danza ha espresso parere favorevole ai fini dell’ammissione a contributo.



Visavì Gorizia Dance Festival ha nella dimensione transfrontaliera la sua principale peculiarità. La sua rilevanza, anche nell’ambito della candidatura a Capitale Europea della Cultura che Nova Gorica e Gorizia si sono aggiudicate congiuntamente per il 2025, è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura, che ha premiato il singolare pregio e l’originalità del progetto oltre che la sua capacità di sviluppare reti con soggetti diversi, coinvolgendo istituzioni e partner privati sia locali che internazionali.



Il direttore di Artisti Associati Walter Mramor accoglie con soddisfazione la bella notizia. “Solo quattro progetti in tutt’Italia sono stati valutati meritevoli di contributo, e questo è già di per sé un riconoscimento del nostro operato.” Poi aggiunge “L’assegnazione del Progetto Speciale rappresenta anche, e soprattutto, un prezioso apporto di risorse che destineremo alla programmazione. Stiamo lavorando ad un cartellone di eventi di rilievo internazionale”.



La seconda edizione di Visavì Gorizia Dance Festival si svolgerà dal 28 al 31 ottobre 2021 ed è realizzata in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comuni di Gorizia e Nova Gorica, Fondazione CaRiGo, SNG di Nova Gorica, Teatro Verdi e Kulturni Dom di Gorizia, Ente Regionale Teatrale del FVG, Kinemax.