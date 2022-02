A Zoppola la storia di Angelo Balduzzo, l'ultimo condannato a morte in Friuli

Il primo febbraio del 1839 a Udine venne eseguita l’ultima condanna a morte della storia del Friuli. A subire la pena capitale fu Angelo Balduzzo di Codroipo e Baldùs è il titolo dello spettacolo scritto e interpretato da Giacomo Trevisan che racconta la sua storia. La pièce che ha per protagonista anche il musicista Geremy Serravalle andrà in scena per un’unica data nel Circuito ERT sabato 26 febbraio alle 20.45 all’Auditorium Comunale di Zoppola.



Viôt che ti rive il ben di Baldùs! minacciavano le nonne di Codroipo ai nipoti più disubbidienti fino agli anni Cinquanta del Novecento. Dietro quel modo di dire c’è la storia di Angelo Balduzzo che questo spettacolo racconta attraverso i monologhi di otto personaggi che hanno avuto a che fare con lui. Otto pezzi di storia, otto punti vista e otto verità per cercare l’umanità nascosta in questa vicenda.



; tornato a casa, si ritrovò senza radici e senza futuro, ma con la ferma convinzione di doversi vendicare contro don Giovanni Bianchi che riteneva responsabile del suo arruolamento. La sera del 29 giugno 1838 lo aspettò fuori casa uccidendolo con tre coltellate. Arrestato, processato e condannato,La narrazione si basa su, di bocca in bocca, nell’ultimo secolo e mezzo. Baldùs torna a raccontarla per ridare vita a quella catena orale e per testimoniare la lotta dei piccoli che cercano il loro posto nella Storia, spesso sbagliando e pagando in prima persona.Maggiori informazioni chiamando la Pro Loco di Zoppola (389 4262373), la Biblioteca Comunale (lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19.30, 0434 979947) e al sito www.ertfvg.it.