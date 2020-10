Abbonamenti per la stagione del Teatro Stabile Sloveno

Nella segreteria del Kulturni dom di Gorizia è in corso, fino al 26 ottobre 2020, la campagna abbonamenti per la stagione di prosa del Teatro Stabile Sloveno (SSG) 2020/21. Il programma per gli abbonati di Gorizia comprende cinque produzioni TSS e due spettacoli ospiti nelle sale del Kulturni dom e del Centro culturale Lojze Bratuž a Gorizia, inoltre del Teatro nazionale di Nova Gorica. Tutti gli spettacoli di prosa sono sovratitolati in italiano, tranne gli spettacoli al Teatro nazionale di Nova Gorica. L’abbonamento comprende anche il servizio gratuito di navetta per tutti gli spettacoli in programma.

Lo spettacolo inaugurale della rassegna, si terrà lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20.30 presso il Kulturni dom di Gorizia, con la rappresentazione teatrale “Ljubezenske prevare” (Inganni d’amore) a cura della compagnia “Špas Teater” di Mengeš (Slo).

I prezzi per l’abbonamento teatro sloveno SSG a Gorizia (7 spettacoli): intero € 100,00, ridotto (studenti senza limiti di età) € 50,00, abbonamento famiglia (sconto previsto per i famigliari dell’abbonato che acquistano lo stesso turno) € 93,00; biglietti per singolo spettacolo: intero € 20,00, ridotto per under 26 e over 65 € 17,00 e ridotto per studenti e disoccupati € 10,00.

Le operazioni di sottoscrizione degli abbonamenti, di prenotazione e di prevendita dei biglietti possono essere effettuate presso la biglietteria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20 – tel. 0481 33288) con orario 9.00 - 13.00 (feriali).