ABCinema con Blow Out, alla scoperta di Sacha Baron Cohen

Martedì 17 novembre, alle 17 in diretta sulla pagina Facebook della Mediateca de La Cappella Underground, riprendono le numerose attività online tra approfondimenti cinematografici e videoludici, presentazioni di libri e fumetti e incontri con gli autori.

Si riparte da un nuovo appuntamento con 'ABCinema con Blow Out' - serie di incontri per scoprire, conoscere, ricordare mode e tendenze della settima arte - dedicato al comico inglese Sacha Baron Cohen e all’irriverenza delle battute e delle gag che caratterizzano da sempre i suoi personaggi. Partendo dalla recente uscita del sequel di Borat sarà l’occasione per capire com’è possibile fare satira feroce in anni dominati dal politicamente corretto.



Gli appuntamenti online della Mediateca continueranno con frequenza settimanale: già in programma per martedì 24 novembre la presentazione del volume “Stephen King. Dal libro allo schermo” (ed. Minimum Fax) assieme al curatore Giacomo Calzoni.



Per informazioni, scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org o visitare la pagina Facebook mediatecalacappellaunderground

La Mediateca La Cappella Underground è chiusa dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo nuove e diverse indicazioni, come disposto dal DPCM del 3 novembre 2020.