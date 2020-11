ABCinema presenta 'Stephen King. Dal libro allo schermo'

Martedì 24 novembre alle ore 17.00 sulla pagina Facebook della Mediateca de La Cappella Underground nuovo appuntamento con “ABCinema con Blow Out” - la serie di incontri per scoprire, conoscere, ricordare mode e tendenze della settima arte – dedicato al maestro del brivido Stephen King.



Nessun autore contemporaneo può godere di un numero di adattamenti per il piccolo e per il grande schermo paragonabile a quello che è stato riservato ai romanzi e ai racconti di Stephen King. Sarà l’occasione per presentare il volume “Stephen King. Dal libro allo schermo” (ed. Minimum Fax) assieme al curatore Giacomo Calzoni.



Dagli omaggi di grandi autori di genere come Carpenter, Romero, Cronenberg, all’unicum rappresentato da Shining di Kubrick; dal grande artigianato dei due registi che meglio, forse, hanno saputo cogliere lo spirito kinghiano (il Rob Reiner di Stand by Me e Misery e il Frank Darabont di Le ali della libertà e Il miglio verde) alla vera rivoluzione rappresentata dalle serie televisive, gli autori e critici che hanno contribuito a questo volume tracciano un panorama ragionato e completo della vita sugli schermi di un grande maestro della narrativa contemporanea, forse l’autore più popolare e amato al mondo.



Per informazioni, scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org o visitare la pagina Facebook mediatecalacappellaunderground



La Mediateca La Cappella Underground è chiusa dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo nuove e diverse indicazioni, come disposto dal DPCM del 3 novembre 2020.