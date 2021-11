Abel Ferrara premiato al Science+Fiction di Trieste

Ieri sera, lunedì 1 novembre, al Politeama Rossetti si sono svolte le premiazioni della 21° edizione del Trieste Science+Fiction Festival, la principale manifestazione italiana dedicata al genere fantastico.



Il Premio Asteroide per il miglior lungometraggio di fantascienza, horror e fantasy realizzato da registi emergenti è stato assegnato al film sudafricano “GAIA” di Jaco Bouwer, un horror ecologico che racconta il dramma della sopravvivenza. Menzione speciale al dramma distopico "Night Raiders" di Danis Goulet, che parla di resilienza, coraggio e amore, e anche al film "Witch Hunt" di Elle Callahan, che racconta una terribile “caccia alle streghe” del XXI secolo con protagoniste delle ragazze adolescenti.



Protagonista della serata il regista di culto Abel Ferrara, che è stato insignito del Premio Asteroide alla carriera. A seguire è stato proiettato in anteprima il suo ultimo film "Zeros and Ones", un thriller dai toni noir con protagonista l’attore Ethan Hawke che parla di lockdown e guerra, pericolo e spionaggio.



Le proiezioni fuori concorso del Trieste Science+Fiction di nuovi film in anteprima proseguiranno anche nelle giornate del 2, 3 e 4 novembre al Cinema Ariston e in streaming sempre sulla piattaforma SciFiClub su MYmovies.Si è conclusa con la cerimonia di premiazione, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza, svoltasi. Le proiezioni fuori concorso di nuovi film in anteprima proseguiranno anche nelle giornate del 2, 3 e 4 novembre al Cinema Ariston e in streaming sempre sulla piattaforma SciFiClub.