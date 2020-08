Accademia del Coro del Fvg in concerto per Armonie in Città

L’Accademia del Coro del Friuli Venezia Giulia accompagnerà il pubblico di Armonie in Città in una serata dedicata ai ricordi d’infanzia, grazie ad un interessante ed evocativo programma vocale. L’appuntamento è per martedì 1 settembre alle 20:45, in una nuova chiesa della Città di Udine: la Chiesa di Santa Maria Assunta in via Cadore.

Numerosi sono i poeti che nel corso dei secoli hanno dedicato poesie ai bambini, alla loro innocenza, alla spensieratezza, così come alle loro difficoltà. E numerosi sono i compositori che hanno tratto ispirazione da questi testi dedicando all’infanzia alcune delle pagine proposte dai coristi dell’Accademia guidati da Anna Molaro. Ninne nanne e filastrocche, preghiere e rassicurazioni materne, ricordi e rimpianti prenderanno forma in un excursus musicale dal XVI sec. alla musica contemporanea. I brani saranno estratti dai repertori di vari compositori: E. Humperdinck, F. Berger, G. Holst, T. Beck, E. Esenvalds, E. Whitacre, J. Tavener, S. Quartel, G. Jackson, B. Joel, J. David, J. Bratton.



Anche questo appuntamento fa parte del cartellone di UdinEstate ed è realizzato dalla Fondazione Luigi Bon grazie alla Regione FVG, al Mibact, a CiviBank, Ert FVG e Studio Deriu. Concerto di una rassegna, che si fa portavoce dell’importante iniziativa, creata dalla stessa Fondazione con a AIAM e AGIS, a sostegno dei musicisti connazionali penalizzati lavorativamente dal lockdown.Il pubblico è invitato a prenotare, per i pochi posti disponibili, su(entro le ore 13:00 del giorno del concerto). L’ingresso è libero con poche e semplici regole da seguire per vivere la musica dal vivo in tutta sicurezza.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com