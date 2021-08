Accademia Organistica Udinese in concerto a Lignano

Occasione da non perdere venerdì 13 agosto, ore 21.15, per ascoltare il prezioso organo del Duomo San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro grazie al concerto del Maestro Michele Bravin insieme a Giovanni Vello ed Emanuele De Marchi alla tromba. La serata ad ingresso libero (verrà richiesto il Green pass come da normativa vigente) è organizzata dall’Accademia Organistica Udinese in partnership con il Comune di Muzzana, il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e la collaborazione della Parrocchia San Giovanni Bosco.



In programma musiche di A. Vivaldi, J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, il concerto per due trombe di M. Manfredini e una trascrizione della celeberrima Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone per organo e tromba. Di assoluto livello i musicisti coinvolti dal Maestro Michele Bravin all’Organo ai due trombettisti Giovanni Vello ed Emanuele De Marchi.



Il concerto sarà, inoltre, occasione per presentare il VII Concorso Organistico Internazionale “Organi Storici del Basso Friuli”, riproposto nella sua impostazione originale ed organizzato – in seguito ad un accordo di partenariato con il Comune di Muzzana – dall’Accademia Organistica Udinese con il coordinamento di Dino Del Ponte. Il concorso si terrà dal 27 settembre al 1 ottobre. Rivolto a organisti e organiste sotto i 35 anni, il concorso si terrà in più fasi. La “prova eliminatoria” si svolgerà sugli organi Nacchini di Muzzana e sul recente F. Zanin del Duomo di Lignano Sabbiadoro, la semifinale si svolgerà sull'organo “F.Dacci” (1774) di Marano Lagunare; la finale (ancora suddivisa in due parti) sugli organi Nacchini di Muzzana e F.Zanin (2001) della Basilica Patriarcale di Aquileia. L’impostazione del Concorso ritorna ad essere quella originale. Nell’ambito dello stesso Concorso sono previsti i Premi Franz e Gustavo Zanin, illustri Organari Friulani, eredi e prosecutori della scuola organaria veneta. Sarà inoltre assegnato il Premio “Città di Lignano Sabbiadoro”.



C’è tempo fino al 21 agosto per iscriversi. Bando e maggiori informazioni sul sito www.accademiaorganisticaudinese.org