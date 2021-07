Ad agosto tre anteprime imperdibili in arrivo nelle sale The Space Cinema

La bella stagione continua a regalare grandi emozioni agli addicted del grande schermo. The Space Cinema, anticipa l’ondata di nuovi titoli in arrivo sul grande schermo con tre anteprime per i fan del cinema d’azione ma anche per gli amanti della commedia.



Si inizia il 2 e 5 agosto con l’attesissima anteprima di “Fast and Furious 9”, il nono capitolo della saga a ‘tutto gas’ che uscirà ufficialmente nelle sale italiane solo il 18 agosto. A distanza di quattro anni, Dominic Toretto (Vin Diesel) passa dalla fratellanza alla genitorialità, ma sempre tra i motori rombanti. Profondamente cambiato, trascorre serenamente la sua vita con sua moglie Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Il pericolo però è sempre in agguato, soprattutto con il ritorno del fratello minore Jakob (John Cena), un intrepido pilota, un abile assassino e un ladro coinvolto in un complotto a livello mondiale. Per l’acquisto dei biglietti dell’anteprima basta andare sul sito di The Space Cinema dove è disponibile la scheda del film “Fast and Furious 9”



, che vede ancora una volta protagonisti, Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courteny, Joel Kinnaman, Sea Gunn e Nathan Fillion, con tre ‘new entry’ nel consolidato cast: Joaquin Cosio, Mayling NG e il noto wrestler, attore e rapper statunitense, John Cena. Sempre sul sito di The Space Cinema è possibile trovare la scheda del film “Suicide Squad”” – Ritorno a Coccia di Morto, il 14 e 15 agosto. Da una parte l’intellettuale radical chic Giovanni (Antonio Albanese) e dall’altra, l'ex cassiera tatuata Monica (Paola Cortellesi). A tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come si era previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata come un gatto in tangenziale, Monica finisce in carcere, a causa delle gemelle ‘mano lesta’. Sarà Giovanni ad aiutarla ma a patto che accetti di svolgere servizi sociali presso la comunità cattolica di San Basilio, dove incontrerà un sacerdote molto affascinante, Don Davide, (Luca Argentero). Le prevendite per la visione del film in anteprima sono già aperte e per saperne di più, sul sito di The Space Cinema è disponibile la scheda dettagliata “Come un Gatto in Tangenziale” – Ritorno a Coccia di MortoLe prevendite per i film in anteprima sono aperte. Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda al pubblico l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.