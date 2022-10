Ad Antonio Alessandri il Premio Stefano Marizza

Va al pianista 16enne Antonio Alessandri, per l’eccezionale maturità e consapevolezza dimostrate dal punto di vista musicale e strumentale, la 26^ edizione del Premio Pianistico internazionale Stefano Marizza, lo storico contest musicale dedicato ai talenti emergenti della tastiera, istituito dalla famiglia Marizza in memoria del giovane e brillante pianista e collaboratore dell’Università Popolare di Trieste. Lo ha deciso la giuria, presieduta dal M° Massimo Gon e composta dai Maestri Tatiana Larionova, Luca Rasca, Luca Trabucco e Teresa Trevisan.

Il Premio, come sempre realizzato in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, è un evento incluso nel cartellone autunnale dei “Concerti del Conservatorio” e stasera, mercoledì 19 ottobre, alle 20.30 nella Sala Tartini in via Ghega 12 a Trieste, vedrà protagoniste – con il vincitore Alessandri – le due giovani pianiste che hanno meritato ex aequo il terzo posto (il secondo non è stato assegnato): si tratta di Ekaterina Bonyushkina (Russia) e Wakana Marlene Tanaka (Giappone).

Nato a Milano nel 2006, Antonio Alesssandri è stato ammesso a 7 anni al Conservatorio A. Boito di Parma. Dal 2017 è allievo del M° Davide Cabassi, dal 2021 al Conservatorio G. Verdi di Milano. Nel 2020 ha frequentato masterclass con il M° Benedetto Lupo; nell’estate del 2022 è tra gli allievi selezionati dalla Lieven Piano Foundation, per 8 settimane di masterclass a Vienna con i Maestri Andreas Steier, Lilya Zilberstein, Paul Roberts, Davide Cabassi, Ronald Brautigam, Arie Vardi, Tatiana Zelikman, Ferenc Rados, Alon Goldstein.

Vincitore del Primo Premio Assoluto in numerosi concorsi, tra i quali, nel 2018, con voto unanime della giuria, alla Finale Italiana del Concorso Steinway per Giovani Talenti: ha rappresentato l’Italia al Festival Steinway di Amburgo, debuttando nella prestigiosa Laeiszhalle; nel 2020 è tra i tre finalisti Under 15 per la Borsa di Studio di Yamaha (cancellata per Pandemia), Primo Assoluto al Premio Alberghini e al Neapolitan Masters Competition; nel 2021 al Concorso Bettinelli di Treviglio (BG); nel 2022 è Primo Assoluto di categoria e Primo Premio nella sezione senza limiti di età al Recondite Armonie di Grosseto.

Si è esibito in pubblico nei Conservatori di Parma, Piacenza, Vicenza, Brescia; al Festspiele di Erl (Austria) e per Kawai a Ledro e per Lieven Piano a Vienna; da solista a Milano (Piano City, Steinway Corner), Verona, Busseto, Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Cavalese, Pavia, Giussano e per il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo (rassegna Giovani Talenti), Ascoli e Lovere. Nel 2021 a Milano, per la Società dei Concerti a Palazzina Liberty.

Ha esordito con Orchestra a 12 anni alla “Primavera di Baggio” di Milano con il Concerto K 413 di Mozart. Nel 2020 al Teatro Verdi di Pordenone, con il M° Cabassi, ha registrato il I Concerto di Beethoven in forma di lezione-concerto per RAI 5 In Itinere. Dialoghi musicali tra Maestro e Allievo. Nel 2021 debutta a Milano al Teatro Dal Verme, Orchestra de I Pomeriggi Musicali con Concerto K 488 di Mozart. Nel 2022 ha interpretato il k415 di Mozart con L’Orchestra de I Pomeriggi Musicali nella stagione ufficiale suscitando entusiasmo nel pubblico. È stato invitato nuovamente per la stagione 2022/23. Nell’estate 2022 ha suonato come solista con i Virtuosi Italiani ad Ala di Trento nell’ambito del Festival Mozart.