Ad aprile 2020, a Jesolo, Marracash live

“In Persona Tour” di Marracash, una delle tournée indoor più attese del 2020, che in pochissimo tempo ha collezionato quattro sold out nella sua Milano, partirà nella primavera 2021, alla luce dei recenti avvenimenti e delle ordinanze emanate dal governo. Il tour del king del rap italiano, che sarebbe dovuto partire lo scorso 28 marzo dal PalaInvent di Jesolo, prenderà quindi ufficialmente il via sempre da Jesolo, il prossimo 3 aprile 2021, per la data zero che rappresenterà anche l’unico concerto nel Nordest dell’artista. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Tutte le informazioni su www.friendsandpartners.it, www.azalea.it e www.ticketone.it.



Marracash, pseudonimo di Fabio Rizzo, nasce nel 1979 a Nicosia. A diciotto anni il rapper comincia a frequentare i luoghi dell'hip hop lombardo (ad esempio il Muretto) con il nome d'arte Marracash, per via del suo aspetto dai tratti e colori mediterranei. Grazie alle serate trascorse tra i militanti del rap milanese, Marracash entra a far parte della Dogo Gang: il suo nome figura nella crew accanto a quello di Don Joevanni (aka Don Joe), di Guercio (aka Guè Pequeno) e Jake La Furia, ovvero i Club Dogo. Nel 2008 arriva l’album di esordio “Marracash”, anticipato dal singolo "Badabum cha cha". Nel 2010 esce “Fino a qui tutto bene”, mentre il successivo “King del rap”, certificato platino, è datato 2011. “Status” (2015) e “Santeria” (2016 assieme a Gué Pequeno), sono gli ultimi album in ordine di tempo prima della pubblicazione di “Persona”, uscito lo scorso 31 ottobre e già campione di vendite.