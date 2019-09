Ad Aquileia il Requiem in re minore KV626

Nella suggestiva cornice della basilica di Aquileia, sarà eseguito, sabato 28 settembre con inizio alle ore 20.30, il Requiem in re minore KV626 per soli coro e orchestra capolavoro assoluto dell’arte musicale di W.A.Mozart . L’evento, che si avvale del sostegno finanziario della Regione FVG, rientra negli appuntamenti del Festival Schippers 2019 e fa parte delle manifestazioni organizzate nell’ambito del 54° Incontro Culturale Mitteleuropeo sul tema “Aquileia Mater Crocevia per l’Europa e il Mediterraneo”. Ne saranno interpreti l’orchestra e il coro Thomas Schippers diretti dal M.o Carlo Grandi con i soli Mara Corazza (soprano) Michaela Magoga (contralto) Christian Miola (tenore) e Eugenio Leggiadri Gallani (basso). Maestro del Coro Manuela Marussi. Fondata e diretta dal M.o Carlo Grandi, l’’orchestra Thomas Schippers opera all’interno dell’omonima associazione ed ha sostenuto importanti concerti sia in Italia che all’estero tra i quali, di spicco, la partecipazione, lo scorso anno, al Mantova Chamber Music Festival dove ha avuto l’onore di esibirsi , con un concerto tenuto al Teatro Bibiena, accanto ai nomi più illustri del panorama musicale internazionale. Il coro Thomas Schippers, diretto da Manuela Marussi, è una formazione di recente costituzione sorta all’interno delle attività musicali promosse dall’Associazione Culturale InCanto di Capriva del Friuli. Ingresso libero.