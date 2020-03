Addio a Cristian De Marco, fondatore e direttore del Piccolo coro del Fvg

Si è spento a 45 anni Cristian De Marco, fondatore e direttore del Piccolo coro del Friuli Venezia Giulia. A darne notizia è stato il marito, Gianni Zanella, con un post su Facebook.

“L’oceano che tanto amavi non può contenere la mia disperazione in questo momento. Ti sei addormentato mentre ti tenevo la mano” – ha scritto.

"Ci ha lasciati Cristian, Maestro e punto di riferimento per centinaia di bambini - si legge sulla pagina Facebook del Coro -. La sua determinazione e coraggio, il suo amore per i bambini e la musica, per l’educazione e per la trasmissione dello spirito di sacrificio, saranno per sempre tesoro ed eredità per tutti coloro che hanno avuto modo di incontrarti e conoscerti.

Grazie a nome di tutti coloro che sono stati toccati dalla tua forza e grazia".