Addio a Milva

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Milva, la 'Rossa' della canzone italiana, che si è spenta nella sua casa milanese a 81 anni. Dal 2010 si era ufficialmente ritirata dalle scene.

Milva nel corso della sua lunga cariera ha calcato più volte anche le scene dei teatri regionali.

Nel 2007, debuttò al Verdi di Gorizia con uno spettacolo di Artisti Associati ispirato al romanzo dello scrittore friulano Paolo Maurensigh, 'La variante di Lüneburg', pubblicato nel 1993 e divenuto in breve un best seller internazionale.

Lo stesso scrittore riadattò per lo spettacolo di Mina, musicato da Walter Sivilotti, il suo celebre romanzo.

Maurensig, per l'occasione, scrisse anche i testi delle canzoni, dando anima alla “sensibilissima interpretazione di Milva, raffinata signora della scena italiana e internazionale, interprete appassionata e toccante”. Accanto a lei nello spettacolo Walter Mramor e un ensemble di voci e strumenti: la soprano Franca Drioli, il sassofonista Alex Sebastianutto, l’autore delle musiche Valter Sivilotti al pianoforte, ed un coro individuato sul territorio e preparato appositamente dal Maestro Sivilotti stesso.