Addio a Piera Degli Esposti, la regina scalza

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte dell'attrice Piera Degli Esposti. Malata da tempo, aveva compiuto 83 anni a marzo e dal 1° giugno era ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dove si è spenta.

A piangerla anche il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che la ricorda protagonista di tanti spettacoli di produzione.



“La ricorderemo commovente mater dolorosa nella “Rappresentazione della Passione”, potente e regale Clitemnestra nella trilogia eschilea dell’“Orestea”, irresistibile e sorprendente interprete dell’umorismo di Achille Campanile nella produzione record - per successo e durata - “Un’indimenticabile serata”… Resteranno sempre di Piera Degli Esposti le mille impeccabili interpretazioni, l’appassionato e originalissimo talento, l’anticonformismo e la forza con cui si è stagliata sempre sulla scena – si legge nella nota del Teatro Stabile del Fvg -. Per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, la grandissima attrice - diretta da Antonio Calenda che fin dagli inizi della carriera ne ha amato e valorizzato il talento - è stata per molte stagioni una memorabile e impeccabile protagonista e una generosa amica, capace di regalare al pubblico, in tante produzioni, stagioni di grande successo e prove intense, mai scontate”.



Fra i molti titoli, un posto speciale merita di certo l’incontro dirompente di Piera Degli Esposti con l’umorismo sottile di Achille Campanile: intuizione di Antonio Calenda che affidò a lei la voce dell’autore in “Un’indimenticabile serata” nel 1996. Fu uno spettacolo amato dalla critica e proposto in tutta Italia per un numero record di stagioni, fino al 2006: nel 2003 fu applaudito a Parigi al Festival des Italiens.Importante poi la sua interpretazione della Madonna nella “Rappresentazione della Passione”, sempre per la regia di Calenda, varata nel 1999 e inclusa fra gli eventi del Giubileo del 2000 a Roma. Per il Teatro Stabile regionale e con lo stesso regista, l’anno successivo, fu Clitemnestra negli importanti allestimenti di “Agamennone”, “Coefore”, “Eumenidi” di Eschilo e poi la regina nei “Persiani” tutti creati in collaborazione con l’INDA per il prestigioso Teatro Greco di Siracusa., singolare intervista-spettacolo in cui - affiancata da Pino Strabioli - ripercorreva la sua grande, significativa parabola di vita e di arte.



Anche Pordenonelegge ha ricordato sui social l'attrice scomparsa, ospite del festival nel 2016.