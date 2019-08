Addio ad Alberto Sironi, il regista di Montalbano

E' morto, a 79 anni, il regista Sergio Sironi, autore della serie tv dedicata al Commissario Montalbano. Avrebbe dovuto essere l'anno dei festeggiamenti, questo 2019, per la serie televisiva dedicata a Montalbano, invece la morte prima dello scrittore Andrea Camilleri e, a una manciata di giorni di distanza, quella del regista Sironi, sembra voler decretare la fine di un'epoca (televisiva), costringendo Montalbano se non a un addio forzato, quantomeno a una pausa.



Era stato proprio il regista a individuare il protagonista della serie ispirata ai romanzi del compianto scrittore siciliano, Luca Zingaretti, che profondamente legato a Camilleri e a Sironi, lo ricorda su Instagram: "In poco tempo è la seconda volta che piango un complice di questa avventura che ci accomuna da tanto tempo. È penoso, è duro, è proprio un anno di merda! Addio amico mio!".



Sironi, malato da tempo, nella primavera 2018, aveva portato la troupe della popolare serie tv proprio in Friuli per girare l'episodio L’altro capo del filo, mandato in onda la primavera scorsa per celebrare proprio i 20 anni della trasposizione televisiva del commissario creato da Camilleri.



Il set fu allestito tra Cividale, Venzone, Pavia di Udine e Premariacco. Lo ricordiamo con questa foto, scattata a Venzone, in cui il regista Sironi è in compagnia dell'allora sindaco Fabio Di Bernardo e Luca Zingaretti.