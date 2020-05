Adesso cinema, in streaming le 'Lotte del Cormôr'

Arriva in esclusiva su AdessoCinema, la piattaforma streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film, Lis lotis dal Cormôr - Le lotte del Cormôr. Il documentario, che ripercorre il grande sciopero alla rovescia tenutosi nella Bassa friulana tra la primavera e l'estate del 1950, sarà disponibile gratuitamente da martedì 19 a domenica 24 maggio.



Realizzato da Adriano Venturini, Lorenzo Fabbro e Claudio Cescutti e prodotto da Associazione Culturale E. Nardini e Radio Onde Furlane, Lis lotis dal Cormôr - Le lotte del Cormôr è un mosaico corale di anima e mani callose, di zolle e di grida, di botte e di lotte, testimonianza viva di una delle pagine più importanti della storia del Friuli del Novecento.



è proposto su AdessoCinema proprio in occasione del settantesimo anniversario dell'avvio di quella grande mobilitazione popolare per il lavoro e la dignità, condotta con determinazione e in forma pacifica, nonostante la repressione violenta delle autorità. Una lotta che non coinvolse solo i disoccupati, i braccianti ed i contadini ma raccolse il supporto e la solidarietà dell’intera comunità della Bassa Friulana ed ebbe un’eco vastissima anche in virtù del sostegno ricevuto da artisti e intellettuali, tra cui Pier Paolo Pasolini, il poeta Mario Cerroni, gli scultori Max Piccini e Dino Basaldella ed i pittori Giorgio Celiberti e Giuseppe Zigaina.La disponibilità su AdessoCinema del documentario di Venturini e Fabbro rappresenta la prima di una serie di iniziative dedicate alle Lotis dal Cormôr, che verranno realizzate nella seconda parte del 2020 proprio allo scopo di commemorarne il settantesimo anniversario. Un cartellone di eventi e manifestazioni, tra arte e musica e approfondimenti di carattere storico e sociale, promosso da una rete di soggetti e istituzioni: Associazione culturale Artetica di Muzzana del Turgnano; ANPI “Premoli” di Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Pocenia e Precenicco; ANPI Udine; CGIL Udine; cooperativa Informazione Friulana / Radio Onde Furlane; Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione; CIRF e DIUM dell'Università di Udine; Associazione KLARIS di Udine; Auser provinciale e Auser Turgnano; Primacassa F-VG; Comuni di Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro.Il catalogo completo di AdessoCinema è disponibile su