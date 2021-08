Adesso Estate fa tappa a Roiano

Dopo il successo del primo evento del format Adesso Estate, Adesso Trieste approda a Roiano con il secondo di una serie di eventi elettorali che coinvolgeranno da qui a ottobre tutti i rioni della città. L’appuntamento è per domani mercoledì 4 agosto a partire dalle ore 17 in Piazza Tra i Rivi. Il format scelto da AT non è quello del classico comizio elettorale ma punta anche su intrattenimento e coinvolgimento diretto di cittadine e cittadini, con musica, incontri e conversazioni.



Alle 17 si terrà una lezione di Yoga gratuita e adatta a tutti con Enrica Sartore (portarsi il tappetino). Sono previsti poi gli interventi di Gabriella Robba, sulla rigenerazione urbana, Chiara Mastromarino, capolista della III Circoscrizione di AT, su orti urbani e cura degli spazi, infine Giorgia Kakovic parlerà di regolamento dei beni comuni urbani. Riccardo Laterza e Giulia Massolino dialogheranno con Franca Vilevich sul percorso di Adesso Trieste. Gli interventi saranno intervallati da musica dal vivo con il cantautore triestino Giovanni Zacchigna. In chiusura, Jam session libera, aperitivo e ciacole con i candidati di Adesso Trieste alle Circoscrizioni e in Consiglio Comunale.



Durante tutto il corso della serata ci saranno dei laboratori creativi per bambini di tutte le età dove impareranno a creare delle bombe di semi per far fiorire i giardini delle nostre città. A sorpresa, comparirà anche un mago.