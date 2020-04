Adessocinema, il cinema del territorio nelle case degli spettatori

Un giorno torneranno i prati, avrebbe detto Ermanno Olmi, e un giorno torneranno anche i cinema. Tornerà il rito sociale del cinema e tornerà, finalmente, la vita. Quella vita quotidiana che ora ci sembra fantascienza e che, troppo spesso, abbiamo sottovalutato. Ma se un po’ di quella vita quotidiana, un po’ di quella normalità, ricominciasse a prendere forma?



Una domanda su cui il Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli si sono confrontati per delineare AdessoCinema, il nuovo progetto che porterà (letteralmente) il cinema del territorio dentro le case degli spettatori. Una domanda complessa per una risposta semplice. Un giorno le sale riapriranno e gli schermi di AdessoCinema continueranno a restare accesi, come risorsa del sistema-cinema regionale, ma è adesso (appunto) che c’è bisogno di normalità fra le mura domestiche. Normalità e bellezza. Ed ecco la nuovissima piattaforma su cui le tre colonne cinematografiche friulane hanno caricato film e documentari. Questo è il link



La grafica è stata curata da, mentre la realizzazione porta la firma di. Ricordiamo che, per quanto riguarda ilIlha scelto, per iniziare, tre “classici” della: il cult di, una favola on the road che racconta la normalità della diversità, la ballata bucolica di, dove viene mostrato un Friuli che non si era mai visto, e, infine,fatto da(«Spalancare se stessi agli altri non è facile, ma se la poesia non scende tra la gente, che poesia è? Il mio desiderio più grande è che le mie poesie vengano stropicciate dai lettori»).propone tre documentari firmati da, tutti incentrati sulla figura di: dall’apprezzatofino ai più inediti. Bachmann ritorna, poi, anche con, dedicato all’universo creativo diOvviamente non possono mancare, affascinante ritratto della fotografa friulana, indagine sulle caserme dismesse in, concerto orchestrato dallacon immagini d’archivio risalenti alle, la commedia in stile slapstick firmataOtto, infine, i titoli dalle collezioni della, film di finzione e documentari realizzati fra il 1920 e il 1980. Il più antico,, ci fa ritrovarenell’unico film sopravvissuto della sua breve parentesi hollywoodiana. Il romantico-avventurosoè un esempio di film di fine anni Venti uscito in America come talkie e all’arrivo in Italia privato dei dialoghi, ovvero “ammutolito”, secondo la definizione del compianto, che all’argomento aveva dedicato pionieristici studi. Le altre proposte della Cineteca hanno tutte il Friuli come protagonista assoluto, a partire da, il capolavoro ispirato al racconto di. Dai due dvd da poco pubblicati dalla Cineteca sul “Friuli perduto” degli anni ’50 e ’60 sono stati scelticon la fotografia di Antonio Seguini De Santi, Forum Iulii, di cuiè anche regista con. Chiude la selezione il poetico