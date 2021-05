AdessoCinema presenta 'Entroterra'

Giovedì 13 maggio alle ore 21.00 disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma AdessoCinema – in concomitanza con il primo appuntamento di Incontri di Primavera organizzati dal Club Alpino Italiano di Pordenone - il documentario Entroterra di Andrea Chiloiro, Matteo Ragno, Riccardo Franchini, Giovanni Labriola. Il documentario rimarrà disponibile fino al 20 maggio.



Sono centinaia i paesi, le borgate e le frazioni abbandonate e sparse lungo tutta la dorsale appenninica. Sono la traccia sul territorio della marginalità delle aree interne e insieme il simbolo dei cortocircuiti di univoci modelli di sviluppo che troppo spesso hanno condotto altrove chi vi abitava. Oggi questa montagna minore è ancora vissuta. Il film, tratto da un’esperienza di viaggio e di ricerca, ricostruisce i recenti processi di spopolamento di territori molto distanti fra loro. Dall’Emilia alla Calabria, dalla Campania all’Abruzzo, storie, luoghi e personaggi si intrecciano in un’unica voce appenninica, in cui eventi e tendenze affini rivelano nuove prospettive e possibili radicamenti in alta quota.



Incontri di Primavera - che ha in programma altri due imperdibili appuntamenti giovedì 20 e giovedì 27 maggio - parte dalla naturale propensione del CAI per le tematiche legate al mondo della montagna, cercando di mostrare le facce più nascoste, meno note, dello screziato mondo delle terre alte. Per informazioni consultare la pagina Facebook del CAI.Sulla piattaforma AdessoCinema sono numerosi i contenuti legati alla montagna e alla Carnia. Ricordiamo The New Wild - Vita nelle terre abbandonate, emozionante documentario firmato dal regista inglese Christopher Thomson che racconta un Friuli come non si è mai visto, e Sotto le stelle fredde, film in lingua friulana firmato da Stefano Giacomuzzi, un racconto sulla vita in montagna, per parlare dell’uomo, del suo rapporto con gli animali e con la natura, ma prima di tutto con il tempo.Numerosi anche i materiali messi a disposizione dalla Cineteca del Friuli, tra i quali vogliamo citare I sentieri della gloria - in viaggio con Mario Monicelli sui luoghi della Grande Guerra di Gloria De Antoni, prodotto dalla Cineteca. Girato nell’estate 2004, il reportage segue il ritorno di Monicelli sui set friulani del suo film Leone d’Oro La grande guerra. Un ritorno che è stato l’occasione per ritrovare vecchi amici, comparse e i tanti che, pur non avendo partecipato alle riprese, non hanno scordato quel memorabile giugno del 1959 in cui il Friuli diventò una succursale di Cinecittà.AdessoCinema è la piattaforma online curata da Cinemazero di Pordenone, Visionario di Udine e Cineteca del Friuli con la collaborazione della Tucker Film. Il catalogo completo (un centinaio di titoli, tra film e documentari, sia recenti sia d’epoca) è disponibile su www.adessocinema.it