Adessocinema presenta All’aldila’diqua

Presentato in concorso al Torino Film Festival, arriva ora in streaming su AdessoCinema – in anteprima esclusiva da giovedì 1 a mercoledì 7 aprile – All’aldila’diqua, documentario firmato da Opher Thomson (e che il pubblico regionale ricorderà per lo straordinario ed emozionante The New Wild – Vita nelle terre abbandonate, da lui interamente girato in Friuli) e Alessandra Cianelli.



Sono passati 80 anni dall’inaugurazione del complesso espositivo monumentale dell’Altrove a Napoli, chiuso subito dopo per lo scoppio della II Guerra Mondiale. Una lettera di famiglia dà inizio a un viaggio alla ricerca di un nonno, scomparso nello stesso anno e in quella guerra. Un viaggio a ritroso e contemporaneo, tra cronaca e ricordi d’infanzia, sulle tracce di un nonno scomparso in Cirenaica e allo stesso tempo per ricostruire e reinterpretare l’eredità del nostro passato coloniale. A partire proprio dalle rovine sepolte dalla vegetazione della Mostra D’Oltremare, inaugurata nel 1940 per rievocare il mistero esotico di quei mondi da scoprire e testimonianza dell’ambizione coloniale-imperiale di Mussolini.



“Siamo partite/i per il perduto Paese delle terre d’Oltremare, senza mai attraversare il mare, in cerca di un nonno […] di cui restavano due lettere, per esplorare le ‘vestigia’ della coscienza coloniale, nascoste nella presenza fanta-esotica della Mostra delle Terre d’Oltremare, nel corpo metropolitano contemporaneo della città di Napoli. – dice Alessandra Cianelli – Intrecciando echi e suoni, oggetti e tracce, dotati del potere favoloso di aprire mondi nascosti, scomparsi o mai esistiti, ci siamo spesso persi nella nostra antichissima, amatissima città, scoprendo pezzi segreti di aldilà nell’aldiqua. […] Durante l’ultima tappa del viaggio con Christopher Thomson, abbiamo visto, toccato e sentito cose inaudite: abbiamo guardato, raccolto, prodotto souvenir e testimonianze, e ne abbiamo fatto un film. Quello che verremo veramente mostrare — partendo dalle mirabilia da noi raccolte — sono la potenza epifanica dello sguardo e la magia del suono delle parole. Questo sguardo e questi suoni, fattisi visioni e parole nel viaggio hanno la doppia potenza magica e ambivalente di illuminare, risuonare, aprire spazi e tempi infiniti: All’aldilà di qua.”All’aldila’diqua sarà disponibile in streaming al prezzo di 3 euro. AdessoCinema è la piattaforma online curata dacon la collaborazione della. Il catalogo completo (quasi un centinaio di titoli, tra film e documentari, sia recenti sia d’epoca) è disponibile su www.adessocinema.it