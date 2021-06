Adessocinema presenta il Friuli negli Anni '50 e '60

Nello scrigno della Cineteca del Friuli-Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia, fra gli innumerevoli materiali sul territorio è conservato anche un fondo dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS), donato per mano del segretario Roberto Flora alla Cineteca nel 2017. Si tratta di 28 film in 16 mm, la maggior parte reportage di congressi AFDS, e diversi nastri magnetici.



Alcune pellicole sono state digitalizzate nel laboratorio della Cineteca e, di queste, tre reportage “d’autore” saranno disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma AdessoCinema a partire da sabato 12 giugno.



Risale alla seconda metà degli anni ’50 Donatori del Friuli, con la regia di Giulio Mauri e testi di Valeria Bombaci. Il documentario ripercorre la storia e la rapida crescita dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) regionale, nata nel 1949, mentre un’antologia di immagini compone un itinerario attraverso il Friuli: Udine, Sacile, Cividale, Artegna, Tricesimo, Tarcento, Paularo, Gemona, Osoppo, Palmanova, Spilimbergo, tutte unite dallo spirito di solidarietà e dalla generosità dei donatori. Le riprese delle località dell'Alto Friuli, di cui si ammirano scorci, palazzi e chiese che non esistono più, rappresentano una preziosa testimonianza del paesaggio prima del terremoto del 1976.



Di poco successivi ma abbastanza per testimoniare un importante cambiamento, ovvero la fondazione nel 1958 dell’AFDS in seguito alla rottura con l’AVIS, Congresso dei donatori – Tarcento 9 ottobre 1960 di Antonio Seguini de Santi e Annedi Delli Zotti e Donatori a congresso – San Daniele del Friuli 1961, ancora di Giulio Mauri, seguono la ritualità della giornata congressuale: dagli arrivi dei donatori delle varie sezioni regionali alla Messa e l’omaggio ai caduti fino alle premiazioni di coloro che si sono distinti per il maggior numero di donazioni. Osservando le immagini si respirano l’atmosfera, lo spirito solidale e il piacere della convivialità di un'epoca passata e si riscoprono le due località ospitanti com’erano nei primi anni ’60. Nel documentario di Mauri in particolare si dà spazio e risalto alla bellezza e all’armonia di San Daniele.Il catalogo completo della piattaforma AdessoCinema, curata da Cinemazero di Pordenone, Visionario di Udine e Cineteca del Friuli, in collaborazione con la Tucker Film, è su www.adessocinema.it