AdessoCinema presenta le immagini di Udine il 25 aprile 1945

AdessoCinema, la piattaforma di streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film, continua ad arricchirsi di nuovi contenuti: online da oggi giovedì 23 aprile 5 nuovi titoli, mentre solo sabato 25 aprile sarà disponibile - gratuitamente e per 24 ore - La Liberazione di Udine nelle riprese di Guido Galanti.



Questo il link per accedere alla piattaforma online: www.adessocinema.it

Tra i film di questa settimana troviamo 'Sotto le stelle fredde' (Sot des stelis fredis), film in lingua friulana firmato da Stefano Giacomuzzi e presentato proprio al Visionario in occasione di Suns Europe 2019, dov’era stato accolto con enorme successo e una proiezione sold out. Girato tra le montagne della Carnia, dove Giacomuzzi ha trascorso molto tempo tra il 2015 e il 2016, un racconto sulla vita in montagna, per parlare dell’uomo, del suo rapporto con gli animali e con la natura, ma prima di tutto con il tempo.



, documentario di, presenta invece l’, gli abitati fortificati difesi da imponenti terrapieni che un tempo dominavano la regione friulana e la cui presenza è stata rilevata anche in molte regioni d’oltralpe, incuriosendo e affascinando generazioni di studiosi.



Gli altri tre titoli, selezionati dalle collezioni della Cineteca, sono un invito a fare un breve viaggio nel tempo e nello spazio visitando alcune località regionali catturate in epoche diverse dall’obiettivo cinematografico. Si va dalle immagini più antiche del Friuli Venezia Giulia giunte fino a noi nel “dal vero” GRADO E LA LAGUNA DI AQUILEJA, realizzato nel 1910 dalla storica casa cinematografica romana Cines, alla Maniago del secondo dopoguerra, che in RITRATTO DI UN PAESE di Romolo Marcellini appare avviata verso una nuova prosperità grazie alle sue coltellerie, fino alla Lignano del boom turistico ed edilizio dei primi anni Sessanta ritratta nel documentario LIGNANO, che Antonio Seguini De Santi realizzò per la locale Azienda di Soggiorno.



Infine, La Liberazione di Udine - I° Maggio 1945: Guido Galanti registrò con la sua macchina da presa gli eventi cruciali di quel giorno e del giorno precedente regalandoci l’unica testimonianza filmica che si conosca della Liberazione in Friuli.



Lo streaming di Sotto le stelle fredde e Uomini di terra costa €3, mentre gli altri quattro titoli sono disponibili gratuitamente.



