AdessoCinema presenta Operazione Atlantide

Da mercoledì 24 febbraio arriva in streaming su AdessoCinema - la piattaforma creata e curata dal Visionario, da Cinemazero e dalla Cineteca del Friuli, in collaborazione con la Tucker Film - Operazione Atlantide, documentario diretto da Diego Cenetiempo e prodotto da Debora Desio per A_Lab production, che racconta l'incredibile, e per certi versi controverso, esperimento svoltosi nel 1969 sul fondale del Lago di Cavazzo.



Il giornalista Pietro Spirito, a cinquant’anni di distanza ha rintracciato i protagonisti dell’epoca e li ha riportati sulle sponde del lago per ricordare l’eccezionale esperimento. E così, l’anno in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede sulla luna, 12 ragazzi scendevano nelle profondità del lago, dove sarebbero rimasti per circa un mese, all'interno della prima cittadella sommersa al mondo. L’esperimento, chiamato appunto Operazione Atlantide, aveva l’obiettivo di indagare la capacità dell’uomo di vivere per un periodo determinato sott’acqua, senza mai risalire in superficie. La cittadella era composta da cinque moduli: tre per la gestione della vita e del lavoro e altri due come zavorra, generatore di aria e magazzino. Uno di questi è ancora sul fondo e con apposita attrezzatura, Pietro Spirito e Stefano Caressa ci accompagnano alla sua ricerca nelle torbide acque del lago. Insieme alle immagini di oggi e agli straordinari materiali d'epoca inediti, in super 8, il documentario è arricchito dalle testimonianze dei 12 protagonisti del progetto: 12 acquanauti - 11 uomini e una donna, all'epoca appena sedicenne - rintracciati e intervistati dal regista a distanza di 50 anni!



Il film sarà in streaming al prezzo di €3,00. Ricordiamo che il catalogo completo di AdessoCinema, che comprende attualmente una settantina tra film e documentari del territorio, è disponibile su www.adessocinema.it.