Against The Wind, il debutto dei Broken Wings

I Broken Wings, Hard Rock band di Udine, pubblicano il nuovo album ‘Against The Wind’. La band formata da Sabry alla voce, Ile alla batteria, Gabry al basso e Max alla chitarra ha firmato un contratto di promozione, distribuzione e booking con la Ghost Record Label. Il 4 giugno, poi, è uscito il video di ‘Devil Jane’, traccia inclusa nell'album, disponibile in formato fisico e digitale nella vetrina americana di CdBaby, oltre che nello store ufficiale della Ghost Record e in quello della Crashsound Distribution.

L’esplosivo Against the wind raccoglie 11 canzoni, ognuna delle quali racconta un’emozione, una situazione, un ricordo, una speranza, un dolore, un personaggio o un’amicizia, e tutte raccontano il vissuto della band. E’ su questo che punta l’album, condividere e raccontare vita vera spaziando dal rock travolgente degli Anni ’70 all’hard rock Anni ’80, senza tralasciare il punk e le ballad. Ogni ascoltatore può ritrovarsi in almeno una delle 11 tracce se non in tutte, purché sia davvero uno spirito rock.

I Broken Wings presenteranno l'album dal vivo in occasione del Release Party che si terrà sabato 18 giugno al Black Stuff.

La band si forma a Udine a dicembre 2018 ed è composta da Massimo Zanuttini (chitarra), Ilenia Serini (batteria), Sabrina Coianiz (voce) e Gabriele Plai (basso). Devono il loro nome alla grinta che li contraddistingue contro sfortune e avversità oltre a una grande amicizia e unione. Nascono da un’idea di Massimo (ex Party Animals/Lost Souls/Tycoon) che, dopo l’esperienza elettrizzante oltreoceano, suonando al Whisky a Go Go e al Rainbow Bar & Grill di Los Angeles con i Party Animals e ai diversi live condivisi con piccoli e grandi artisti, in particolare Chris Slade (AC/DC), Lost Angels (Slash’s Snakepit, White Lion, Alice Cooper, Cinderella), Thundermother, decide di mettersi in gioco con un nuovo progetto, richiamando all’ordine Sabry (ex Party Animals/Hard Cock Suicide), Ile (ex Party Animals/Jebbalsag), e aggiungendo la forza di un grande amico al basso Gabry (ex Gold & Rust/ Soundstrack/ Tycoon/Two Geese).

Dopo aver calcato svariati palchi, superato il duro periodo del lockdown e aver vinto alcuni contest nazionali, cresce in loro la voglia di raccogliere nuove e vecchie canzoni, rigorosamente selezionate, in un “dannatissimo” album e condividere la propria musica senza limiti. Un Rock potente ispirato da Heavy Metal, Hard Rock, Rock’n’Roll Anni ‘70 / ‘80. Ed è così che i Broken Wings hanno dato vita all’album, registrato al Mushroom Recording Studio, Mix & Mastering di Marzona Francesco. Già diverse le date in programma per un tour “dannatamente” Rock.