Ai blocchi di partenza la settima edizione del Bestiario Immaginato

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, tra Colloredo di Monte Albano e Cividale del Friuli, famiglie e bambini sono invitati a condividere “Il congresso dei bambini”.

Al Castello di Colloredo un’installazione multimediale e al Museo Archeologico di Cividale una mostra d’arte relazionale sono il frutto di un percorso, iniziato a luglio, che ha coinvolto centinaia tra bambini e adulti e decine di comunità e realtà del territorio.



Bestiario Immaginato 7^ edizione – Il congresso dei bambini si prepara al suo atto finale, che si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 settembre, al Castello di Colloredo di Monte Albano, con un’installazione multimediale (i gruppi di visitatori potranno entrare alle 19.45, alle 20.30, alle 21.15); e domenica 27 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, con una mostra d’arte relazionale (con orario 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30). Entrambi gli eventi sono dedicati a famiglie e bambini dai 5 agli 11 anni; l’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria.



BESTIARIO IMMAGINATO “IL CONGRESSO DEI BAMBINI” / IL FUTURO

“IL CONGRESSO DEI BAMBINI” IN VIAGGIO ALL’ESTERO

Bestiario Immaginato 2020 è un progetto di mediazione artistica sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Direzione centrale cultura, sport e solidarietà e vede la produzione di Damatrà onlus con la direzione creativa di Andrea Ciommiento e la collaborazione dei giovani professionisti under 35 Leonardo Amati, David Benvenuto, Alice Durigatto, Benedetta Giacomello, Tommaso Simonetta. Sono inoltre coinvolte alcune realtà italiane ed estere, tra cui Invasioni Creative (Udine), L’Art Source (Parigi), Lluvia Horizontal (Valencia), Biblioteca Civica (Pola) e Biblioteca Centrale Srečko Vilhar (Capodistria).I due appuntamenti del fine settimana raccolgono e raccontano – attraverso una storia collettiva – un fitto percorso che da luglio ad oggi ha visto compiersi tre fasi (la quarta, conclusiva, è quella del prossimo weekend): “Bestiario LAB”, laboratorio di arte relazionale e creazione collettiva aperto a giovani e adulti; “Caffè con Bestiario” che ha raccolto in un diario fonografico le registrazioni di decine di testimonianze, legate all’immaginario, delle più diverse persone delle comunità coinvolte; “Fare Bestiario: gesti e parole”, una fitta serie di laboratori esperienziali per l’infanzia che hanno coinvolto oltre 500 bambini a partire dai 5 anni.Se i protagonisti più numerosi del percorso sono stati i bambini, anche gli adulti (più o meno giovani) che hanno sperimentato il Bestiario Lab e il Caffè Bestiario sono stati oltre 100, per circa 20 ore di registrazioni audio di voci raccolte, selezionate e montate in funzione dell’evento finale. E 8 sono le amministrazioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia coinvolte nel progetto:L’estate di Bestiario Immaginato è stata, dunque, ricca di incontri con persone di tutte le età e provenienze e ha promosso l’interazione sociale grazie ai linguaggi artistici e multimediali. Il punto di partenza è stato un pensiero di Walter Benjamin, “dove un bambino gioca, là si nasconde un tesoro”. “Ci siamo chiesti, allora – spiegano gli organizzatori – se anche gli adulti possono nascondere tesori”. Così nelle varie fasi non solo i piccoli, ma anche i grandi si sono confrontati con la loro infanzia: aprendo gli zaini e trovandoci i ricordi, riscoprendo memorie sbiadite, intrecciando immaginazione e pensieri del passato. “Lo abbiamo fatto – continuano – perché, in fin dei conti ogni gioco è un momento da prendere sul serio”.Venerdì 25 e sabato 26 settembre, al Castello di Colloredo di Monte Albano. Installazione multimedialeore 19.45, 20.30, 21.15, per famiglie e bambini dai 5 anni; ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: Damatrà tel. 0432 235757 o via mail: info@damatra.comUno dei focus principali da cui tutto è partito è la storia del piccolo Enea, un bambino di 7 anni che da qualche tempo si è accorto che le cose non stanno più come prima: Enea immagina una creatura enorme, la immagina sotto un lenzuolo; grande, ma non si vede. E così – di questa creatura – tutta la comunità dei bambini si prende cura, la racconta, ne indovina le storie. “Nessuno dei 500 bambini con i quali abbiamo co-creato questa storia” – spiegano sempre gli organizzatori – ha mai messo in dubbio la creatura, né che il bambino Enea l’avesse vista”.“Quando è arrivata? A che altezza guarda? Dove si nasconde?” sono alcune delle domande alle quali i piccoli esploratori hanno provato a rispondere durante i laboratori. La metafora con la realtà è quanto mai forte e vicina al periodo che stiamo vivendo: la paura di ciò che non si vede, un “tabù” che tutti sappiamo esistere, con il quale conviviamo ma che non sappiamo bene cosa sia, che però ci chiede di ricalcolare le distanze, di cambiare la manifestazione dei legami e delle relazione tra persone, di ridefinire gli spazi. Su queste riflessioni Bestiario Immaginato ha riflettuto, facendo dell’esperienza della creatività uno strumento di incontro sociale.La narrazione proposta nell’installazione multimediale è una restituzione delle storie, di cui i bambini sono i veri co-creatori: una storia reinventata che verrà proposta in cuffie wireless (per una fruizione più intima e per il giusto mantenimento delle distanze) con il supporto di una serie di videomapping, che accompagneranno l’ascolto costellando di immagini in movimento l’ambiente che accoglie l’installazione.Domenica 27 settembre, al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Mostra d’arte relazionaleore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, per famiglie e bambini dai 5 anni; ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: Damatrà tel. 0432 235757 o via mail: info@damatra.comPer il percorso espositivo si è scelto il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, un luogo simbolo delle comunità legate al “Parlamento della Patria del Friuli”, l’assemblea più antica d’Europa, dove le comunità si riunivano e avevano diritto di parola e di scelta, proprio come capita ai bambini (e in generale alle comunità) del Bestiario Immaginato. La mostra di Cividale propone un percorso espositivo composto da racconti audio accostati a immagini fotografiche e a “diari di bordo” scritti su grandi pannelli.I racconti biografici (anche qui in cuffia wireless) sono raccolti, selezionati e catalogati a partire da venti ore di registrazioni sul campo, effettuate durante gli incontri nelle comunità e arrivano da persone di tutte le età e provenienze: nonne, sindaci, insegnanti, studenti, casari, ex presidi, bibliotecarie, bambini e adolescenti. Per l’esposizione si possono scegliere due diversi percorsi audio (uno con le testimonianze degli adulti e uno con quelle dei bambini) e accedere così a diverse storie di memoria collettiva condivisa (che ripercorrono le varie fasi di Bestiario), lasciandosi guidare anche dalle immagini e dai “Diari di bordo”, delle memorie in divenire, scritte dagli ideatori del progetto e sistemate su grandi pannelli.In occasione della mostra sarà attivo anche il Treno Cesarino, delle Ferrovie Udine Cividale, che accompagnerà i bambini dal capoluogo friulano a destinazione (infoEntrambi gli eventi saranno gestiti nel rispetto di tutte le normative anti CovidIl progetto ha già le valigie pronte (se la situazione sanitaria lo permetterà) e sarà presentato in diversi contesti: dal 16 al 18 ottobre 2020 a la Maison du geste et de l’image di Parigi, centro di ricerca e di mediazione artistica volto alla promozione di progetti artistici per le nuove generazioni e l’intreccio con le nuove tecnologie, in collaborazione con l’Art Source. Il weekend vedrà la proposta di un laboratorio per insegnanti e operatori culturali insieme alla presentazione dello spettacolo multimediale con cuffie wireless.dedicato al tema della “co-creazione artistica insieme alle comunità locali”. Un’occasione di scambio di pratiche artistiche rivolte a partecipanti e professionisti del settore creativo. Nella primavera 2021 sono in programma le date degli eventi multimediali e laboratori artistici con gli altri partner del progetto tra cui Invasioni Creative di Udine, giovane realtà artistica vincitrice del premio “Creative Living Lab” del MiBACT, Lluvia Horizontal di Valencia (Spagna) e infine le Biblioteche civiche di Pola (Croazia) e Capodistria (Slovenia).