Ai lunedì dell’Ariston focus sul cinema afroamericano

A due anni dalla tragica uccisione di George Floyd e il conseguente consenso raggiunto dal movimento #BlackLivesMatter, La Cappella Underground prova a fare il punto sul cinema afroamericano contemporaneo (e non solo). Il nuovo focus de “I lunedì dell’Ariston” proporrà quindi tre appuntamenti per approfondire quello che è in assoluto uno degli strumenti ideali per meglio comprendere complesse questioni politiche, sociali e culturali degli Stati Uniti e in particolare la realtà nera, fortemente vessata da vecchi e nuovi razzismi, intolleranze e disunità interna.

Il primo appuntamento, in programma lunedì 23 maggio alle 16.30, 18.45 e 21.00, sarà con Watermelon Man, geniale commedia del 1970 firmata dal leggendario maestro del cinema afroamericano indipendente Melvin Van Peebles. Protagonista del film è Jeff Gerber, un assicuratore bianco della media borghesia, dichiaratamente razzista e sessista, che una mattina scopre d’essersi trasformato in un nero. Satira acuminata del razzismo e degli stereotipi imperanti nella società americana, si trasforma gradualmente nel ritratto di una presa di coscienza. Il film è presentato in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Lunedì 30 maggio, sempre alle 16.30, 18.45 e 21 sarà invece presentato il folle, surreale e geniale Sorry To Bother You di Boots Riley. Film del 2015 in cui Cassius Green, un impiegato di telemarketing afroamericano, trova la “magica chiave” per il successo professionale: usare la propria “voce da bianco”.

A concludere il focus – lunedì 6 giugno - ci sarà lo struggente e poetico Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk) del regista premio Oscar Barry Jenkins, tratto dall’omonimo best seller.

I film saranno proiettati nella loro versione originale sottotitolata in italiano e lo spettacolo delle 21 sarà sempre presentato dallo staff de La Cappella Underground. Per orari, informazioni e biglietti consultare sempre il sito www.lacappellaunderground.org