Ai Nuovi Orizzonti il concerto Ladies’ Juke-Box

Il Circolo Nuovi Orizzonti ospita, venerdì 21 agosto alle 21, nel parco della sede (via Brescia 3 – Rizzi Udine), il concerto "Ladies’ Juke-Box", organizzato in collaborazione con eTielleZeta – espansioni culturali.



Il duo Eva Tomat ed Anna Cainero ci condurranno in un viaggio tra le canzoni del cuore del pubblico, scelti dalla lista di un ideale Juke box: “Qual è la tua storia dietro una canzone? Noi siamo felici di ascoltarla e di raccontarla al pubblico.”



L'incontro fa parte della rassegna ITINE-RANDOM, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e rientra nel programma UDINESTATE2020.

È richiesta la prenotazione (cell 342-1603107 – email circolonuoviorizzonti@gmail.com)