Aiello in concerto a Palmanova per Estate di Stelle

Aiello, cantautore italiano, a pochi mesi dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo annuncia le date estive di “Aiello Live – Meridionale Tour”. Artista fra i più apprezzati della nuova scena cantautoriale italiana, Aiello salirà sul palco della città stella patrimonio Unesco di Palmanova il prossimo sabato 28 agosto (inizio alle 21.30). Prende sempre più forma così il calendario della rassegna “Estate di Stelle”, che vede già in programma i concerti di Ben Harper (15 luglio), Big One European Pink Floyd Show (3 agosto), Pucci (10 agosto) e Fiorella Mannoia (27 agosto). I biglietti per il concerto di Aiello saranno in vendita dalle 15.00 di domani, venerdì 4 giugno, sul circuito Ticketone. I biglietti per i concerti precedentemente annunciati a Palmanova sono regolarmente in vendita sempre sul circuito Ticketone. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it .



Durante i live,, pubblicato il 12 marzo, tra cui “Ora”, brano presentato al 71° Festival di Sanremo che ha già raggiunto 8.7 milioni di stream e 4.4 milioni di views, e i singoli “Vienimi (a ballare)” (disco di platino) e “Che canzone siamo”. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “Arsenico” (disco di platino) e “La mia ultima storia” (disco d’oro).Cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello ha iniziato a studiare pianoforte e violino a circa 10 anni, crescendo poi “a pane e R&B”. A 16 anni scrive i primi testi e nel 2011 pubblica la sua prima canzone “Riparo”. Affamato di musica, sceglie di viaggiare e cercare oltre i confini nazionali ispirazioni e contaminazioni. Dopo una parentesi australiana Aiello rientra in Italia e inizia a lavorare a sonorità inedite che contribuiscono a plasmare uno stile musicale sempre più originale. Nel 2017 pubblica HI-HELLO, il suo primo EP, un progetto indie-pop, elettronico, anticipato dal singolo “Come stai”. La musica di Aiello vive un’importante evoluzione, nel 2019 esce il suo primo album “Ex voto”, tra i progetti discografici più attesi dell’autunno, anticipato da tre brani: “Arsenico” (disco di platino), “La mia ultima storia” (disco d’oro) e “Il cielo di Roma”. Nel 2020, Aiello viene nominato alla 65° edizione del David di Donatello, nella categoria “migliore canzone originale” col brano “Festa”, per il film “Bangla”. In estate pubblica «Vienimi (a ballare)», una miscela esplosiva di street-pop, musica popolare latina e cantautorato italiano, una delle canzoni di maggior successo dell’estate, certificata disco di platino. Qualche mese dopo, a ottobre, esce “Che canzone siamo” una ballad contemporanea, figlia del “new pop” dell’artista. Aiello partecipa alla 71° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, con il brano “Ora” (certificato disco d’oro), presente nell’ultimo progetto discografico “Meridionale”, uscito il 12 marzo.