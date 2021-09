Al Visionario arriva 'Jodorowsky's Dune'

Mentre tutto il mondo attende di vedere in sala il kolossal Dune di Denis Villeneuve arriva al cinema la storia folle, visionaria e esilarante di un film che non vide mai la luce ma che modificò comunque profondamente la fantascienza: Jodorowsky's Dune. Una mirabile operazione di filologia del cinema e un documentario esilarante.



Nel 1975 dopo il successo clamoroso (specie in Europa) di La montagna sacra Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca e quello che voleva era realizzare il film più importante della storia del cinema, traendo spunto dai romanzi di Frank Herbert. Il suo Dune, doveva essere un film rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento. Per fare questo il regista aveva coinvolto (e ottenuto!) la partecipazione di un team incredibile che comprendeva i designer H.R. Giger, Moebius e Chris Foss oltre all'esperto di effetti speciali Dan O'Bannon, le musiche dei Pink Floyd e attori come David Carradine, Mick Jagger, Salvador Dalì e Orson Welles. A preproduzione finita e storyboard completo però è mancato il completamento del finanziamento da Hollywood e il film non si è mai fatto. Almeno non nella maniera in cui Jodorowsky l'aveva immaginato.