Al Balducci rassegna di teatro per i più piccoli

Nelle domeniche pomeriggio di novembre 2019 anche quest’anno Siete invitati nella sala Petris del Centro Balducci a Zugliano (frazione di Pozzuolo Del Friuli) per essere coinvolti dalle parole, dai gesti, dalle narrazioni e dalla musica delle compagnie che animeranno la rassegna "Di tutti i colori".



Quest’anno a dare inizio alla chermes che incomincia domenica 10 novembre Ci Sara Cosimo De Palma / Cosmoteatro con lo spettacolo "Favole in libertà" il Signor Cosimo racconta le favole del Signor Gianni Rodari. La rassegna proseguirà Domenica 17 con la Burattinaia Sara Goldoni che presenterà lo spettacolo "Michelina la strega". E per finire domenica 24 novembre ci saranno "Pagliacci senza frontiere" con uno spettacolo di Giocoleria e Clownerie con Santosh Domiliano e le incursioni a sorpresa di Alberto Di Giusto con il suo organetto di Barberia.



Tutti gli spettacoli iniziano alle 16 l’ingresso è gratuito. Tutti I contributi liberamente versati negli incontri andranno a sostenere Centro di accoglienza "Ernesto Balducci" Onlus.