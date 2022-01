Al Bobbio 'Belle ripiene, una gustosa commedia dimagrante'

Dal 27 al 30 gennaio ci si nutrirà di risate alla Contrada con “Belle ripiene, una gustosa commedia dimagrante”. Lo spettacolo in scena al Teatro Orazio Bobbio a partire da giovedì, alle 20.30, porta la firma di Massimo Romeo Piparo che propone una storia tutto al femminile insieme a Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Annalisa Favetti. La pièce è un esilarante spaccato di vita femminile in cui i protagonisti del racconto sono il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti… ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini? Protagonista anche la cucina: per la prima volta in teatro, cucina e fornelli sono reali e sul palco, una telecamera permetterà al pubblico di seguire la preparazione dei piatti. Le protagoniste cucineranno delle vere pietanze ognuna con la propria estrazione geografica, da Roma a Napoli, dal Salento all’Alta Padana. Serali 20.30, domenica 16.30.



