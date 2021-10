Al Bobbio parte la stagione 'Teatro a Leggio'

Si parte con la nuova stagione di "Teatro a Leggio", la rassegna organizzata dall'Associazione Amici della Contrada che si tiene regolarmente da 23 anni, al Teatro Orazio Bobbio. A partire da lunedì 25 ottobre, sempre alle 17.30, si susseguiranno fino all'11 aprile, 6 titoli fra i quali come apripista, il celebre testo di Arthur Miller “Uno sguardo dal ponte”, per la regia di Elke Burul, che ne è anche interprete assieme a Maurizio Zacchigna, Lorenzo Zuffi, Valentino Pagliei, Ilaria Marcuccilli e Alejandro Bonn.



"Ambientato nella comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, “Uno sguardo dal ponte” scritto da Arthur Miller nel 1949 - racconta la regista ed interprete della lettura scenica, Elke Burul - non è solo un grande affresco sociale né solo una torbida storia familiare. Il respiro di questo dramma è lungo e pesante perché concentra in sé temi ancora attuali e divisivi, la fuga dalla povertà, le tensioni legate all’immigrazione clandestina ma anche, la lotta tutta personale del protagonista contro le sue insane passioni, più forti dei princìpi e delle leggi. Perché è un uomo onesto Eddie Carbone, immigrato siciliano a New York, vittima di una proibita passione per la nipote diciottenne, ma quando l’arrivo di due nipoti della moglie, giunti clandestinamente dall’Italia fanno improvvisamente sgretolare il suo mondo, la furiosa gelosia che lo pervade non potrà che condurre a un tragico epilogo. Ispirato da un fatto realmente avvenuto, Miller sceglie di raccontare la vicenda in modo scarno, asciutto, senza giudizio, permettendo allo spettatore di elaborare la sua personalissima interpretazione. E’ un dramma dolente e doloroso che costringe a una riflessione scomoda a cui ognuno viene chiamato, obbligandoci a riconsiderare i nostri pregiudizi attraverso una nuova prospettiva, chiedendoci di guardare i mostri che abitano l’animo di ciascuno".



Rinnovi e nuove adesioni vengono accolte al Teatro Bobbio ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Sarà possibile tesserarsi anche nelle giornate delle letture di “Teatro a Leggìo”, ma tassativamente dalle 16.00 alle 17.00. Trovate tutte le informazioni sulla pagina dedicata all’Associazione sul sito su www.contrada.it