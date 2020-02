Al Bobbio sale l'attesa per 'Cenerentola, il musical'

Al Bobbio di Trieste, sabato 15 febbraio, alle 15.30 e 18.30, va in scena l'atteso spettacolo 'Cenerentola il musical', un appuntamento per tutta la famiglia con la celebre storia dei fratelli Grimm narrata con un testo originale, ricco di magia e divertimento e che conquisterà i più piccoli, ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari effetti scenici vi trascineranno nell’incantesimo di una serata indimenticabile: al rintocco della mezzanotte la vita di Cenerentola cambierà!



La Compagnia delle Formiche nasce nel 2003 in provincia di Firenze, e trasforma negli anni seguenti il sogno e la passione di un gruppo di amici in un’organizzazione complessa ed articolata attiva nel panorama del musical con produzioni destinate a tutta la famiglia. Negli anni successivi avvia anche importanti collaborazioni con il mondo dell’opera lirica e con gli istituti scolastici attraverso la realizzazione di numerosi progetti.



Nel 2016, con lo spettacolo “La spada nella roccia”, vince il concorso nazionale del musical inedito (Premio Primo). Oggi il marchio Compagnia delle Formiche rappresenta una delle realtà più affermate in Italia nel settore del musical, producendo numerosi spettacoli di successo rappresentati nei maggiori teatri italiani, e non solo.



