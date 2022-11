Al Bon di Colugna concerto-conferenza Due per Ludwig

Dopo il successo dello spettacolo Annelies, domenica 13 novembre alle 17, sarà la volta del concerto-conferenza Due per Ludwig al Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco.

"Egli è molto avanti al primo dei musicisti. È la forza più eroica dell’arte moderna" espressione di una fede inalterabile nell’uomo e di un ottimismo volontario, dedicando la creazione musicale come azione di un uomo libero e indipendente.

L’opera di Beethoven ha fatto di lui una delle figure più significative nella storia della musica. In questa giornata grazie alla presentazione e spiegazione a cura di Federica Repini ne scopriremo alcune pagine cameristiche.

La direttrice Repini da alcuni anni sta preparando alcuni ensemble cameristici di alto livello per il debutto in stagioni e per le partecipazioni a concorsi, che registrano già ragguardevoli successi. In questa occasione saranno protagoniste due formazioni in duo che suoneranno due sonate di Beethoven. Inizierà il Duo Calligaris-Ilienko formato da Laura Calligaris al violino e Andrey Ilienko al pianoforte, duo ucraino-sloveno che si è formato presso l’Accademia di Graz e ha deciso di approfondire lo studio presso la Fondazione Luigi Bon. Verrà eseguita la celeberrima e bellissima Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore op. 24 “Primavera”. A seguire e intercalato dalle interessanti parole della Repini potremo ascoltare il Duo Molaro–Chiarato, con Anna Molaro al violoncello e Elisabetta Chiarato al pianoforte che interpreteranno la meravigliosa Sonata per violoncello e pianoforte op. 5 n. 1.

L’orario di facile accesso per tutti e l’ingresso gratuito vogliono incentivare il ritorno del pubblico in teatro cercando di agevolare i più giovani che, a causa della pandemia, non hanno avuto molte occasioni negli ultimi anni.

La stagione del Teatro Luigi Bon, è sostenuta dalla Regione e dal Ministero della Cultura oltre che da diversi comuni, dalla Fondazione Friuli e da diversi sostenitori privati.

Info: www.fondazionebon.com - biglietteria@fondazionebon.com - tel 0432543049 (lun-ven dalle 15 alle 18.30)