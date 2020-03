Al Bon di Colugna sospesi gli eventi fino al 3 aprile

A seguito dell’DPCM del 4/03/2020, emanato per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si comunica che gli spettacoli e i concerti previsti fino a venerdì 3 aprile 2020 saranno sospesi.



La Fondazione si sta adoperando per definire un nuovo calendario e comunicherà quanto prima le nuove date e le modalità per l’eventuale rimborso di biglietti.



Per maggiori informazioni rivolgersi a biglietteria@fondazionebon.com.



La biglietteria è a disposizione per ulteriori dettagli allo 0432 543049 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.30.