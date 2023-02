Al Candoni di Tolmezzo torna Piccolipalchi

Secondo appuntamento a Tolmezzo con 'Piccolipalchi', la rassegna di teatro per bambini e famiglie organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in vari comuni della regione.

Al teatro Candoni, alle 17, sarà presentato “Le canzoni di Rodari”, spettacolo rivolto ai bambini dai 6 anni in su. Il costo del biglietto è di 6 euro ma è possibile acquistare il pacchetto famiglia (quattro ingressi) a 20 euro. E' prevista inoltre una riduzione per abbonati e convenzioni Ert; l’ingresso è gratuito per i possessori di tessera SocietaTeS dell’Ert.

La rassegna si concluderà domenica 12 marzo con “Verso Klee”, ultimo appuntamento in programma. Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili nei siti internet www.comune.tolmezzo.ud.it e www.ertfvg.it oppure contattando l’Ufficio Cultura ai numeri 0433 487 978/961.