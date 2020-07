Al Cantera di Baia di Sistiana tornano le serate in riva al mare

Riparte sabato 4 luglio la stagione 2020 del Cantera in Baia di Sistiana, nel golfo di Trieste, locale storico simbolo del divertimento, apprezzato in tutta la regione e oltre grazie alla musica e allo spettacolo di alto livello.

La nuova programmazione vedrà la partecipazione di grandi artisti e l’organizzazione di tante serate in riva al mare.

L’offerta turistica complessiva di Baia di Sistiana – che unisce spiaggia, natura e svago – si arricchisce quest’anno di nuove opportunità, con spiagge attrezzate e dedicate a diverse tipologie di pubblico, ulteriori servizi a disposizione della clientela e un’area parcheggio rinnovata e abbellita da piante e fiori.