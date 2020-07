Al Cantera di Sistiana torna la Festa italiana

In Baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste) ritorna la “Festa italiana” del venerdì (17 luglio) al Cantera Social Club, mentre al Cantera Cafè va in scena “Caliente”, il party più sensuale del momento per ballare sotto le stelle.

Sabato 18 luglio, dalle 18.00 al Castigo, un’immersione nell’atmosfera delle sonorità elettroniche, con Jeff Eveline e (alle 21.00) Simon Adams. Al Cantera Café, dalle 19.30 alle 24.00 musica live e a seguire dj set con Miguel Selekta e Alexino per una notte “Shout”. Al Cantera Social Club “Freedom”, in consolle Luca Noale, Giovanni Mans e Master Dee.

Domenica 19 luglio, il beach party al Castigo, per un aperitivo (dalle 18.00) al calar del sole accompagnato dalle selezioni musicali “ambient” più ricercate e originali di Master Dee, coadiuvato dalla voce di Morfeus in un’escalation di ritmo ed energia.

Dalle 23.00 al Cantera Cafè “Back to the ‘90s”, per una domenica notte tutta da ballare con la musica degli anni ’90 che ha segnato la storia della dance music ancora oggi ripresa in molte cover hits.



Tutti gli eventi sono organizzati garantendo gli spazi previsti dalla normativa grazie all’ampiezza dei locali che hanno ridotto la loro capienza secondo le indicazioni fornite dal tecnico abilitato.