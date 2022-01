Al Capitol 'Nuevo tango - Gnûf!'

Al Capitol di Pordenone s’inaugura il nuovo anno e si chiudono le festività natalizie in bellezza. Sabato 8 gennaio la seconda edizione del Concorso di Composizione "La gnove musiche, musica per giovani" con un concerto dedicato ad Astor Piazzolla.

I giovani musicisti della Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, l'unica orchestra della regione interamente composta e gestita da Under 35, eseguirà le musiche di Astor Piazzolla, compositore capace di innovare profondamente la tradizione musicale del tango e di comporre brani che fanno ormai parte della cultura popolare, nato esattamente 100 anni fa.

Il Capitol ospiterà, per la prima volta, anche le prove dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, i musicisti, infatti, avranno l’opportunità di preparare il programma del concerto direttamente nella sala dove verrà presentato al pubblico.

Quali sono le idee dei giovani compositori e delle giovani compositrici? Come suona la musica nuova? Scoprirlo e valorizzare il talento anche di chi crea la musica è uno degli obiettivi del Concorso di Composizione “Filarmonici Friulani”, indetto con cadenza biennale a partire dal 2019, dedicato a compositori e compositrici con meno di 35 anni con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.

L’orchestra, composta da 25 elementi, eseguirà anche “1992. Incontro con Astor Piazzolla”, del palermitano Ferdinando Termini, brano vincitore di questa edizione. Il suo lavoro è stato ritenuto il migliore tra i sei finalisti scelti dalla Commissione a partire dai 15 candidati provenienti da 8 Paesi. Il brano di Ferdinando Termini colpisce per la chiarezza di scrittura, la cura nel gestire le peculiarità e la tecnica dei due strumenti solisti e l’attenzione nel rispettare il tema del concorso in maniera intelligente e non didascalica.

“Sono state particolarmente apprezzate”, spiega a nome della Commissione il direttore artistico, Alessio Venier “Le citazioni di stilemi tratti da danze argentine di non frequente ascolto, tali da permettere il rispetto dell’ispirazione a Astor Piazzolla unitamente all’innovazione e alla ricerca propri di un concorso di composizione”.

Il concerto non si limiterà alla sola musica di Astor Piazzolla, ma permetterà di scoprire alcuni brani di José Bragato, violloncellista udinese di nascita e a lungo collaboratore di Piazzolla in Argentina, per completare il programma musicale con l’esecuzione del brano vincitore del Concorso di Composizione.

Il costo del biglietto è di 5 euro acquistabile online oppure in cassa la sera del concerto

Informazioni e prenotazioni: biglietteria@filarmonicifriulani.com