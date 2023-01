Al Capitol di Pordenone tributo a David Bowie

Sabato 14 gennaio al Capitol di Pordenone si terrà un concerto tributo alla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi e affascinanti degli ultimi 50 anni. Sul palco The White Dukes, una delle più importanti realtà musicali del territorio che dal 2018 accompagna regolarmente Morgan nei suoi tributi a David Bowie.

Fin dalla sua nascita, il gruppo si è ispirato alla figura iconica del Duca Bianco, sposandone fedelmente la filosofia, nel rispetto degli arrangiamenti originali degli storici concerti live.

L'eredità e lo spessore artistico di David Bowie permeano e resteranno nel Dna del panorama musicale mondiale per molti, molti decenni a venire. Il suo genio è parte del tessuto culturale di tutto il mondo e di tutti i mondi conosciuti.

Ecco quindi un concerto tributo, affidato alla sensibilità dei White Ducks. Uno spettacolo in cui non mancheranno le più celebri hit, tra cui Life on Mars, Let's Dance, Rebel Rebel, Absolute Beginner, con un occhio di riguardo per il periodo glam rock di Bowie.

Sul palco Max Pasut al basso, Ivan Geronazzo alla chitarra, Clara Danelon ai cori e Luigi Buggio alle tastiere. Protagonista sarà la voce Lorenzo Campani, già famoso nel ruolo di Quasimodo nello spettacolo teatrale di Riccardo Cocciante 'Notre Dame de Paris. Ospite speciale della serata Andrea Fontana, storico batterista di Elisa e di Cesare Cremonini, tra gli altri.

Apertura porte e bar ore 20:30; inizio concerto ore 21. Biglietti 15 euro, acquistabili in prevendita online su Dice https://link.dice.fm/kb202f7ffed4 e al botteghino la sera del concerto

Per informazioni: www.capitolpordenone.com